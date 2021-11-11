Bakan Fahrettin Koca duyurmuştu! 18 yaş ve üzerine üçüncü doz aşılama bugün başladı!Tuğba Ekinci "Ata'ma gelsin" diyerek 'Delikanlım' şarkısını seslendirdi! Müge ve Gülşen'in tepkileri olay oldu!Serencam nedir, ne demek? TDK Serencam kelime anlamıHaber Editörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Haber Editörü Maaşları, Haber Editörü İş İlanlarıSürekli akıllara gelen o sorunun cevabı bulundu! Covid-19 geçirmeyenlerin sırrı ortaya çıktı!Asistan/Stajyer Muhabir Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıAdana'da deprem mi oldu son dakika? 11 Kasım 2021 Perşembe Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesiTanju Çolak'tan çok konuşulacak Hülya Avşar itirafı! "Hoşuma gitmedi desem yalan olur"Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Adana Karaisalı'da 3.8 büyüklüğünde depremGedson'la ilgili flaş gelişme! Menajer Ahmet Bulut "2-3 milyon Euro'ya biter!"
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Gedson'la ilgili flaş gelişme! Menajer Ahmet Bulut "2-3 milyon Euro'ya biter!"

Gedson'la ilgili flaş gelişme! Menajer Ahmet Bulut "2-3 milyon Euro'ya biter!"

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'ın kiraladığı ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Gedson Fernandes, Benfica'dan ayrılabilir. Oyuncuya ilgisi hala devam eden cimbom temaslarını sürdürürken menajer Ahmet Bulut da transferin 2-3 milyon Euro'ya çözülebileceğini ifade etti.

Gedson'la ilgili flaş gelişme! Menajer Ahmet Bulut "2-3 milyon Euro'ya biter!"

Galatasaray'a geçen sezon devre arasında kiralık olarak katılan ve sarı kırmızılı ekibin transferi için yoğun uğraş verdiği Gedson Fernandes'i kulübü Benfica sezon başında bırakmamıştı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Portekizli futbolcunun transferi sezon başında gerçekleşmese de cimbomun oyuncuya olan ilgisi bitmedi. Benfica'dan ayrılması gündemde olan Gedson için Galatasaray yetkilileri devreye girmeyi beklerken Menajer Ahmet Bulut da konuyla ilgili açıklama yaparak sarı kırmızılı ekibi umutlandırdı.

"BÜYÜK İHTİMALLE TRANSFER OLACAK"

22 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekibinden ayrılmak istediğini dile getiren Ahmet Bulut "Gedson için şu an erken. Büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. Bilemezsiniz. İngiltere'de bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir." ifadelerini kullandı.

Gedson'la ilgili flaş gelişme! Menajer Ahmet Bulut 2-3 milyon Euro'ya biter!

"BURADA ÇOK MUTLUYDU"

Gedson'un Galatasaray'da oynadığı dönemde çok mutlu olduğunun altını çizen Ahmet Bulut, "Gedson burada çok mutluydu. Burada oynamak da istiyor. Burada iyi oynadı. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi. Hoca da oynatmadı Benfica'da." diye konuştu.

Gedson'la ilgili flaş gelişme! Menajer Ahmet Bulut 2-3 milyon Euro'ya biter!

"HABERLERDE ÇIKAN RAKAMLAR DEĞİŞEBİLİR"

Haberlerde çıkan yüksek rakamların değişebileceğini belirten Bulut, "1.5 yıllık sözleşmesi var. Bu devre arasında satmaları lazım para kazanmak için. Daha kasım ayındayız. Ocak ayına çok var. Sezon başında Gedson Galatasaray'a transfer olabilirdi. Benfica satmak istemedi. Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi." şeklinde konuştu.

Gedson'la ilgili flaş gelişme! Menajer Ahmet Bulut 2-3 milyon Euro'ya biter!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT