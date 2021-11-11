Gedson'la ilgili flaş gelişme! Menajer Ahmet Bulut "2-3 milyon Euro'ya biter!"

Galatasaray'a geçen sezon devre arasında kiralık olarak katılan ve sarı kırmızılı ekibin transferi için yoğun uğraş verdiği Gedson Fernandes'i kulübü Benfica sezon başında bırakmamıştı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Portekizli futbolcunun transferi sezon başında gerçekleşmese de cimbomun oyuncuya olan ilgisi bitmedi. Benfica'dan ayrılması gündemde olan Gedson için Galatasaray yetkilileri devreye girmeyi beklerken Menajer Ahmet Bulut da konuyla ilgili açıklama yaparak sarı kırmızılı ekibi umutlandırdı.

"BÜYÜK İHTİMALLE TRANSFER OLACAK"

22 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekibinden ayrılmak istediğini dile getiren Ahmet Bulut "Gedson için şu an erken. Büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. Bilemezsiniz. İngiltere'de bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir." ifadelerini kullandı.

"BURADA ÇOK MUTLUYDU"

Gedson'un Galatasaray'da oynadığı dönemde çok mutlu olduğunun altını çizen Ahmet Bulut, "Gedson burada çok mutluydu. Burada oynamak da istiyor. Burada iyi oynadı. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi. Hoca da oynatmadı Benfica'da." diye konuştu.

"HABERLERDE ÇIKAN RAKAMLAR DEĞİŞEBİLİR"

Haberlerde çıkan yüksek rakamların değişebileceğini belirten Bulut, "1.5 yıllık sözleşmesi var. Bu devre arasında satmaları lazım para kazanmak için. Daha kasım ayındayız. Ocak ayına çok var. Sezon başında Gedson Galatasaray'a transfer olabilirdi. Benfica satmak istemedi. Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi." şeklinde konuştu.