Geleceğe nefes olacaklar! Büyükşehir’den Gesi Vadisi’ne 10 bin sarı çam fidanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Ali Dağı, İldem, Derevenk Viyadüğü gibi şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmaları ile Kayseri'nin her bölgesine yeşili kazandırırken, bu çalışmalardan birisi de Gesi Değirmendere Vadisi'nde sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, bugüne kadar yamaçlarına 10 bin sarıçam fidanı dikilen Gesi Değirmendere Vadisi, damla sulamayla beslenen fidanların büyümesi ile adeta bir ormana dönüşecek.

2020'DE 100 BİN FİDAN DİKİLDİ, 2021'DE DE 100 FİDAN DİKİLECEK

Yeşil alan konusunda büyük bir hassasiyet gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında şehrin çeşitli bölgelerine toplam 100 bin fidan dikti. 2021 yılında da Erciyes ve Ali Dağı başta olmak şehrin muhtelif yerlerine 100 bin fidan dikimini hedefleyen Büyükşehir, yeşil ve doğa ile iç içe bir şehircilik anlayışını benimsiyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı