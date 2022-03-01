Geleceğin Duyarlı Bireylerinden "Savaşa Hayır!" Duruşu

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta birçok çocuk ve sivil hayatını kaybetti. Yaşananlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de üzüntüyle karşılanırken öğrencilerini hem yapay zeka destekli güncel eğitim anlayışıyla hem de insani değerlerle yetiştiren Atayurt 3. sınıf zümre öğretmenleri, evrensel eğitim anlayışı çerçevesinde küresel sorunlardan olan savaş konusuna değinmek için öğrencileriyle anlamlı bir harekete imza attı.

"UÇAK GEÇTİĞİ ZAMAN SEVİNMEYEN ÇOCUKLAR VAR"

Yaşanan savaşa tepki göstermek için duyarlılık çalışması başlatan Atayurt İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, üniformalarına "Savaşa Hayır", "Uçak geçtiği zaman, sevinmeyen çocuklar var" yazdı. Okul koridorlarında ve bahçelerinde yazdıkları afişlerle diğer arkadaşlarına açıklama yapan öğrenciler "Savaşa Hayır" dediler. Akranlarına savaşa neden hayır dediklerini gösteren geleceğin bireyleri, takdir topladı.

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