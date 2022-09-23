Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan ortalığı karıştıracak sözler! "Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcı Selçuk Özdağ gelecek yıl yapılacak seçimler hakkında konuşarak başbakanlık koltuğunun ilk başta kendilerinin olduğunu söyledi.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan ortalığı karıştıracak sözler! "Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız"

6'lı masanın Cumhurbaşkanı hala daha belli değilken Geelcek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Cumhurbaşkanı adayları hakkında konuşarak adayın her kesin tarafından benimsenecek biri olduğunu, başbakanlık koltuğu için de Meral Akşener'e taş atarak "Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız" dedi.

Seçim kararı alındıktan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı adayını açıklayacaklarını söyleyen Selçuk Özdağ "Meral Akşener, daha önce ‘Başbakanlığa adayım’ demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Bir gece geldik, koltuğumuz yok. O koltuğu bize millet vermişti, millet şimdi ‘O koltuğu size yeniden vereceğiz’ diyor. Birileri o koltuğu çalsa da millet bize geri verecek. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız” şeklinde konuştu.

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan ortalığı karıştıracak sözler! Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız

"ŞİMDİ DAYANIŞMA HALİNDEYİZ, O ZAMAN GELİNCE YARIŞIRIZ"

İYİ Partili Meral Akşener'in bu duruma nasıl bakacağı hakkında da konuşan Özdağ "Meral Hanım ‘Seçmen ne derse, sandıktan ne çıkarsa başımın tacı’ demeyecek mi? Sandığa inanıyoruz. Milletimiz bize o zaman başbakanlığı yüzde 49 ile vermişti. Bir gece ‘hülle’ yaptılar. Adına da ‘demokratik darbe’ dediler. Şimdi diyoruz ki hak bizim. Milletimiz de hak teslimi yapar diye düşünüyoruz. Şimdi dayanışma halindeyiz, o zaman gelince yarışırız” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan ortalığı karıştıracak sözler! Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız

ADAY HER KESİMİ TEMSİL EDECEK

Seçim içim belli adayın kesinlikle kaznacağını düşünen Özdağ, "Bu aday herkesin, sosyalistlerin, ulusalcıların, Atatürkçülerin, milliyetçilerin, muhafazakârların, sağcıların ve solcuların hepsinin oy vereceği bir isim olacak” dedi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu!
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem!
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem!
Bakan Yanık'tan LGBT açıklaması! Son noktayı koydu: Eşcinselliği normal görmek gibi bir lüksümüz yok
Bakan Yanık'tan LGBT açıklaması! Son noktayı koydu: Eşcinselliği normal görmek gibi bir lüksümüz yok
Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı
Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı
Son Haberler
Tiyatroda perde kapandı, foyalar meydana çıktı! Meral Akşener'e "Açım, ölüyorum" diyen kadının kim olduğunu öğrenenler "Yazıklar olsun" dedi!
Tiyatroda perde kapandı, foyalar meydana çıktı! Meral Akşener'e "Açım, ölüyorum" diyen kadının kim olduğunu öğrenenler "Yazıklar olsun" dedi!
Suudi Arabistan Resepsiyonu'nda konuşan Bakan Soylu: "İnanıyoruz ki 21. asırda bu ilişkinin güçlülüğü dünyadaki birtakım haksızlıklara dur diyebilecektir"
Suudi Arabistan Resepsiyonu'nda konuşan Bakan Soylu: "İnanıyoruz ki 21. asırda bu ilişkinin güçlülüğü dünyadaki birtakım haksızlıklara dur diyebilecektir"
Çok Okunanlar
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ müjdesini açıkladı! Yüzde 25 indirim o kişileri rahatlatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ müjdesini açıkladı! Yüzde 25 indirim o kişileri rahatlatacak
Yorumlananlar