Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan ortalığı karıştıracak sözler! "Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız"

6'lı masanın Cumhurbaşkanı hala daha belli değilken Geelcek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Cumhurbaşkanı adayları hakkında konuşarak adayın her kesin tarafından benimsenecek biri olduğunu, başbakanlık koltuğu için de Meral Akşener'e taş atarak "Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız" dedi.

Seçim kararı alındıktan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı adayını açıklayacaklarını söyleyen Selçuk Özdağ "Meral Akşener, daha önce ‘Başbakanlığa adayım’ demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Bir gece geldik, koltuğumuz yok. O koltuğu bize millet vermişti, millet şimdi ‘O koltuğu size yeniden vereceğiz’ diyor. Birileri o koltuğu çalsa da millet bize geri verecek. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız” şeklinde konuştu.

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"ŞİMDİ DAYANIŞMA HALİNDEYİZ, O ZAMAN GELİNCE YARIŞIRIZ"

İYİ Partili Meral Akşener'in bu duruma nasıl bakacağı hakkında da konuşan Özdağ "Meral Hanım ‘Seçmen ne derse, sandıktan ne çıkarsa başımın tacı’ demeyecek mi? Sandığa inanıyoruz. Milletimiz bize o zaman başbakanlığı yüzde 49 ile vermişti. Bir gece ‘hülle’ yaptılar. Adına da ‘demokratik darbe’ dediler. Şimdi diyoruz ki hak bizim. Milletimiz de hak teslimi yapar diye düşünüyoruz. Şimdi dayanışma halindeyiz, o zaman gelince yarışırız” ifadelerini kullandı.

ADAY HER KESİMİ TEMSİL EDECEK

Seçim içim belli adayın kesinlikle kaznacağını düşünen Özdağ, "Bu aday herkesin, sosyalistlerin, ulusalcıların, Atatürkçülerin, milliyetçilerin, muhafazakârların, sağcıların ve solcuların hepsinin oy vereceği bir isim olacak” dedi.