Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Selçuk Özdağ sağlık durumu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından vatandaşlar, arama motorlarında, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde sizler için Selçuk Özdağ'ın yaşamı ve sağlık durumuna yer verdik. İşte detaylar...

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

7 Ağustos 1958 tarihinde, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur kasabasında dünyaya gelen 62 yaşındaki Selçuk Özdağ, Türk siyasetçi, akademisyen ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski genel başkan yardımcısıdır. 13 Eylül 2015 tarihinde genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Özdağ, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde Manisa milletvekili olarak meclise girmiştir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Manisa milletvekili olarak tekrar meclise girmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisinden (şu anki Manisa Celal Bayar Üniversitesi) mezun olan Özdağ, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında 1997 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında doktora eğitimini bitirdi. 2012 yılında ise Doçent oldu.

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SELÇUK ÖZDAĞ SİYASİ HAYATI

1975 yılında üniversite öğrencisiyken Manisa Ülkü Ocaklarında başlayan siyasi faaliyetleri, kuruluşunda etkin rol aldığı Büyük Birlik Partisinin çeşitli kademelerinde 17 yıl boyunca devam etmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatından ardından BBP’den istifa etmiştir.

11 Haziran 2011 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 24. Dönem Manisa Milletvekili seçilmiştir. 2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı, 2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde 26. Dönem Manisa Milletvekili olarak yeniden TBMM’ye giren Selçuk Özdağ, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilmiştir. Kongre sonrası yapılan ilk MKYK toplantısında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Yayınlanmış 5 adet kitabı ve çok sayıda makalesi mevcuttur.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Öğreticiliğinden emekli olan Huriye Özdağ ile evli olan Doç. Dr. Selçuk Özdağ, iki kız çocuğu babasıdır.

13 Eylül 2019 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa etti.

25 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak partinin genel başkan yardımcısıdır.

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SELÇUK ÖZDAĞ SAĞLIK DURUMU

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde saldırı düzenlendi. Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile saldırıyı duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" dedi.

Cuma namazına gitmek için evinden çıkan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ kimliği belirlemeyen kişi yada kişilerce saldırıya uğradı.Özdağ’ın korumasının müdahalesi sonrası olay yerinden kaçan saldırganların kim olduğu bilinmiyor.Saldırının silah ve sopalarla olduğu öğrenildi. Başından ve ayağından yaralan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ hastanede tedavi altına alındı.