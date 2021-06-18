Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun programı kapsamında Kırıkkale'ye giderek burada trafik kazası geçiren Sema Silkin Ün hakkında, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaza mı geçirdi? Sağlık durumu nasıl? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEMA SİLKİN ÜN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Aslen Çankırılı olup 1981 yılında İstanbul, Üsküdar'da doğuan 40 yaşındaki Sema Silkin Ün, ilk öğrenimini babasının memuriyeti dolayısıyla Bilecik, Bolu, İstanbul illerinde, orta okulu Pendik İmam Hatip Lisesi´nde, lise öğrenimini 1999 yılında Kadıköy Yabancı Dil Ağırlıklı İmam Hatip Lisesi´nde tamamlamıştır.

Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde başladığı yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde bitirmiştir.

Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset bilim dalında, Almanya'daki Türk Kökenli Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımı konulu tez çalışması ile 2010 yılında tamamlamıştır.

Bu tez çalışması sebebiyle 2008-2009 döneminde Almanya´nın Bremen Üniversitesi´nde misafir öğrenci olarak bulunmuştur. Halen Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ana bilim dalında 'Türkiye´de Suriye Sermayeli İşletmeler ve İşgücü Piyasası' konulu doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

2004-2006 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Yönetim ve Yürütme kurulu üyeliği, 2006-2008 yılları arasında Ak Parti Üsküdar İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliği yapmıştır.

Aytaç Gıda´nın dış ticaret firmasında başladığı çalışma hayatına Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi yöneticiliği ve Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürü olarak devam etmiştir.

En son üstlendiği kamu görevi Cumhurbaşkanı Danışmanlığıdır. Siyasi çalışmalara katılmak üzere söz konusu görevinden ve memuriyetinden istifa etmiştir.

Sivil toplum çalışmaları sırasında, Kadın ve Demokrasi Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli heyeti üyelikleri yapmıştır.

Aynı zamanda 15 Temmuz Derneği kurucularındandır. Bununla birlikte Lacivert Dergisi kurucularından olup Danışma Kurulu üyeliği yapmıştır.

Göç, kadın ve sosyal politika alanında yayın yapan akademik dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.

İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça, Almanca bilmektedir.

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEMA SİLKİN ÜN KAZA MI GEÇİRDİ? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Kırklareli programı kapsamında kente giden Sema Silkin Ün, Babaeski ilçesindeki programın ardından kent merkezine hareket eden parti konvoyundaki otomobile bindi.

Ün'ün de içinde bulunduğu 39 AE 707 plakalı hafif ticari araç, Pınar Mahallesi Babaeski kavşağında çarpıştı. Kazada Ün ile hafif ticari araçta bulunan çocuk yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sema Silkin Ün ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sema Silkin Ün, aynı zamanda Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü. Sema Silkin Ün'ün Taha Ün ile evliliğinde düğüne Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.