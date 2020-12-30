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Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçiler'in aracı kurşun yağmuruna tutuldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı olarak görev yapan Cüneyt İşçiler'in otomobili saat 22.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olayı bir yara almadan atlanan İşçiler durumu 155'e ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde başkanın aracına 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçiler'in aracı kurşun yağmuruna tutuldu

İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi çıkışında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçiler, esnaf ziyareti dönüşü evine gittiği yolda kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından otomobiline ateş açıldı. 

OLAY YERİNDEN KAÇMIŞLAR

Silahlı saldırı sonrası şahıslar kayıplara karıştı. Olayı şans ederi herhangi bir yara almadan atlatan İşçiler, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde İşçiler'in aracına 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracı kurşun yağmuruna tutuldu

BEYAZ OTOMOBİL DETAYI

İşçilik'in ifadesine göre olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin beyaz bir otomobil ile olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. İfade üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevreyolu üzerinde bulunan kameraları incelemeye alarak, saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracı kurşun yağmuruna tutuldu

DAHA ÖNCE DEFALARCA TEHDİT ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Daha önce defalarca tehdit edildiği öğrenilen İşçiler'in emniyette ifadesinin ardından ekipler saldırgan veya saldırganların kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracı kurşun yağmuruna tutulduGelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracı kurşun yağmuruna tutuldu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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