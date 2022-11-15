Gelecek Partisi kurucusu Etyen Mahçupyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: "Çekilirse Türkiye daha kötü olabilir"

Gelecek Partisi kurucusu Etyen Mahçupyan, katıldığı bir canlı yayın programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

YAYINLAMA
Google News

Gelecek Partisi kurucularından ve Ahmet Davutoğlu'nun eski başdanışmanı olan Etyen Mahçupyan, Karar TV'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE DAHA KÖTÜ BİLE OLABİLİR"

Etyen Mahçupyan "Bir anda Tayyip Erdoğan çekilse, şu ev sağlık nedeniyle diyelim. Artık yani cumhurbaşkanı olamıyor. Türkiye çok mu değişecek sanılıyor? Hani Türkiye daha kötü bile olabilir. Evet. Kesinlikle. Çünkü o boşluğu kimin dolduracağını bilmiyoruz. O boşluğu kendiliğinde muhalefet dolduracak diye bir şey yok. O boşluğu çok başka aktörler doldurabilir. Ve muhalefet bunu idrak ederek bir muhalif senaryo üretmek zorunda. Yoksa eğer Tayyip Erdoğan'a takılıp kalırsanız, o zaman yani çok sığ bir muhalefeti tanırsınız siz de" ifadelerine yer verdi.

Gelecek Partisi kurucusu Etyen Mahçupyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Çekilirse Türkiye daha kötü olabilir

"ERDOĞAN'A OY VEREBİLİRİM"

Geçtiğimiz aylarda Mansur Yavaş'ın adaylık konusu hakkında konuşan Etyen Mahçupyan "Şunu da burada çok açık söyleyeyim. Çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim. Ama eğer son kertede Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa kime oy vereceğimi ben şu an bilmiyorum. Yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim.." demişti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye evlenme teklifi yağıyor! Esra Ezmeci'nin gelen teklife cevabı olay oldu: "Tövbe estağfurullah"
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye evlenme teklifi yağıyor! Esra Ezmeci'nin gelen teklife cevabı olay oldu: "Tövbe estağfurullah"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim paylaşımı! Başsağlığı mesajı yollayan ülke ve kuruluşlara teşekkür etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim paylaşımı! Başsağlığı mesajı yollayan ülke ve kuruluşlara teşekkür etti!
İTO'da başkanlık seçimi! Şekip Avdagiç yeniden başkan seçildi!
İTO'da başkanlık seçimi! Şekip Avdagiç yeniden başkan seçildi!
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzüğü dikkat çekti! Herkes o detaylara odaklandı
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzüğü dikkat çekti! Herkes o detaylara odaklandı
Son Haberler
İstanbul'da pes dedirten olay! Kripto para yüzünden arkadaşına kurşun yağdırdı
İstanbul'da pes dedirten olay! Kripto para yüzünden arkadaşına kurşun yağdırdı
Gelecek Partisi kurucusu Etyen Mahçupyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: "Çekilirse Türkiye daha kötü olabilir"
Gelecek Partisi kurucusu Etyen Mahçupyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: "Çekilirse Türkiye daha kötü olabilir"
Bakan Karaismailoğlu yazılı açıklama yaptı! Kuzey Marmara Otoyolu'nun ekonomiye katkısını açıkladı!
Bakan Karaismailoğlu yazılı açıklama yaptı! Kuzey Marmara Otoyolu'nun ekonomiye katkısını açıkladı!
Ağrı'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadınlara halk otobüsü çarptı! Acı haber geldi
Ağrı'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadınlara halk otobüsü çarptı! Acı haber geldi
MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu! "HDP'nin siyaset hayatında yer almasına tahammül edemiyoruz"
MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu! "HDP'nin siyaset hayatında yer almasına tahammül edemiyoruz"
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanmışlardı! Bakan Koca, yaralıların sağlık durumunu açıkladı
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanmışlardı! Bakan Koca, yaralıların sağlık durumunu açıkladı
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 15 Kasım 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 15 Kasım 2022 Salı maç programı
15 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları | Koç, artık yoluna bakmalısın, Oğlak, bencillik etmeyi bırak!
15 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları | Koç, artık yoluna bakmalısın, Oğlak, bencillik etmeyi bırak!
Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı
Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı
Son dakika | G-20 Liderler Zirvesi'nde kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı
Son dakika | G-20 Liderler Zirvesi'nde kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!
Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!