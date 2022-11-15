Gelecek Partisi kurucusu Etyen Mahçupyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: "Çekilirse Türkiye daha kötü olabilir"

Gelecek Partisi kurucularından ve Ahmet Davutoğlu'nun eski başdanışmanı olan Etyen Mahçupyan, Karar TV'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE DAHA KÖTÜ BİLE OLABİLİR"

Etyen Mahçupyan "Bir anda Tayyip Erdoğan çekilse, şu ev sağlık nedeniyle diyelim. Artık yani cumhurbaşkanı olamıyor. Türkiye çok mu değişecek sanılıyor? Hani Türkiye daha kötü bile olabilir. Evet. Kesinlikle. Çünkü o boşluğu kimin dolduracağını bilmiyoruz. O boşluğu kendiliğinde muhalefet dolduracak diye bir şey yok. O boşluğu çok başka aktörler doldurabilir. Ve muhalefet bunu idrak ederek bir muhalif senaryo üretmek zorunda. Yoksa eğer Tayyip Erdoğan'a takılıp kalırsanız, o zaman yani çok sığ bir muhalefeti tanırsınız siz de" ifadelerine yer verdi.

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"ERDOĞAN'A OY VEREBİLİRİM"

Geçtiğimiz aylarda Mansur Yavaş'ın adaylık konusu hakkında konuşan Etyen Mahçupyan "Şunu da burada çok açık söyleyeyim. Çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim. Ama eğer son kertede Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa kime oy vereceğimi ben şu an bilmiyorum. Yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim.." demişti.