Gelecek sezonu şimdiden planlayan Beşiktaş'ta Ersin'in ayrılma durumuna karşı kaleci planı da hazır!

Siyah beyazlılar yeni sezonun hazırlıklarına erkenden başladı. Fırsat transferleri kollayan Beşiktaş, Gedson Fernandes'i transfer etti. Yaz transfer döneminde ise genç yıldızlarını da satabilir.

Ersin Destanoğlu ile geçtiğimiz yaz Nice ve Torino ilgilenmişti. Bu sezon da çok sayıda talibi bulunuyor.

Konuya ilişkin olarak Beşiktaşlı yöneticiler, "Rıdvan gibi Ersin de revaçta. Gençlerin önünü açacağız ancak bunu yaparken de kulübün menfaatlerini düşünmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Ersin transferi için 5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay şartını öne sürüyor.

Ersin'in Avrupa'ya transferi halinde yeni bir kaleci almayı düşünmeyen kartal kalede yoluna Mert Günok ve U19'dan A Takım'a alınan Emre Bilgin ile devam edecek. 3. kaleci yine altyapıdan olacak.

TRANSFER ARAYIŞI SÜRÜYOR

Beşiktaş önümüzdeki sezonun ilk takviyesini Gedson ile yaptı. Bu transferin yanı sıra golcü arayışı da devam ediyor. Son dönemde adı siyah beyazlı takımla anılan Alexandre Lacazette'in gündeme gelmesiyle çıkması çok çabuk oldu.

30 yaşındaki oyuncunun Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Beşiktaş şartlarını sordu fakat yıldız golcü yıllık 6 milyon Euro talep etti. Bu cevabın ardından Beşiktaş transferden çekilme durumunda kaldı.