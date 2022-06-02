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Geleneksel "İş'te Pendik Buluşmaları" başladı

Pendik Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği İş'te Pendik Buluşmaları başladı. Birçok katılımcı başvurarak iş başvurusunda bulundu.

Geleneksel "İş'te Pendik Buluşmaları" başladı

Pendik Belediyesi'nin 22.'ncisini düzenlediği İş'te Pendik Buluşmaları Pendik Sahil Meydan'da başladı. 55 firmanın katıldığı buluşmalarda çeşitli sektörden firmalar iş arayanlar için bir fırsat kapısı oldu. Buluşmalara birçok kişi katılım göstererek işler hakkından bilgi aldı. İş başvurularının da alındığı alanda başvuruda bulunan kişilerle mülakatta yapıldı.

İŞ SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER FİRMA SAHİPLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Birçok firmanın aynı alanda toplanmasıyla iş arayan veya sektörler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar fuara gelerek iş verenlerle birebir görüşme fırsatı yakaladı. Vatandaşlar firmalarla görüşerek bilgi almanın yanında açık iş pozisyonlarını da bakarak değerlendirmelerde bulundu. İş verenler ise açık iş pozisyonlarına yönelik uygun eleman aradı, yüz yüze görüşmeler yaptı.

Geleneksel İş'te Pendik Buluşmaları başladıGeleneksel İş'te Pendik Buluşmaları başladı

 

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