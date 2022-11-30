Gelgitli ilişkilerini evlilikle taçlandırıyorlar! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi o tarihte nikah masasına oturuyor! Şeyma Subaşı Mısırlı milyader sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süredir devam eden ilişkisini evlilik ile sonlandırıyor.