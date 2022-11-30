Gelgitli ilişkilerini evlilikle taçlandırıyorlar! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi o tarihte nikah masasına oturuyor!

Şeyma Subaşı Mısırlı milyader sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süredir devam eden ilişkisini evlilik ile sonlandırıyor.

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Gelgitli ilişkilerini evlilikle taçlandırıyorlar! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi o tarihte nikah masasına oturuyor! 1

Acun Ilıcalı ile ayrılıklarının ardından Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ilişkisi gelgitli bir şekilde devam ediyordu.

Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde evlilik teklifi alan Subaşı, tekliften kısa bir süre sonra ilişkisini sonlandırmıştı.

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Gelgitli ilişkilerini evlilikle taçlandırıyorlar! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi o tarihte nikah masasına oturuyor!
Gelgitli ilişkilerini evlilikle taçlandırıyorlar! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi o tarihte nikah masasına oturuyor!
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