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Gelgitli ilişkilerini evlilikle taçlandırıyorlar! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi o tarihte nikah masasına oturuyor!
Şeyma Subaşı Mısırlı milyader sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süredir devam eden ilişkisini evlilik ile sonlandırıyor.
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