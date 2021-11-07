Gelin, kendi düğününde damadı bırakıp gizlice başka biriyle cinsel ilişkiye girdi!

Düğünde, müstakbel eşini bırakıp mekanın barmeniyle ilişkiye giren kadın ülkede şoke etkisi yarattı. Gizli gizli buluştukları yerde cinsel ilişki yaşayan ikiliyi damadın arkadaşları suç üstü yakalayınca çirkin olayı kamera kaydına aldılar. Kayıtlarda barmenin gergin anlar yaşadığı ancak, gelinin rahat tavırlar sergilemesi ise olay oldu.

BARMEN GERİLDİ, GELİN PİŞKİN HALLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Gelin ve damadın nikahlarının ardından düzenlenen düğün organizasyonunda skandal yaşandı. Müstakbel eşini bırakıp, düğün mekanının en ücra köşesinde barmen ile ilişkiye giren kadın, damadın arkadaşları tarafından yakalandı. Olayın sıcağıyla ikiliyi kamera kaydına alan erkek tarafından barmen oldukça rahatsızlık duyarken, gelinin takındığı umursamaz tavır pes dedirtti.

"NE OLDUĞUNU BİLİYORSUN"

İkilinin yakalandığı anlarda, barmenin arkadaş grubundan bir kişiyi işaret ederek, "Bu kim, senin kocan mı" diye seslendiği duyuldu. Uygunsuz pozisyonda yakalanan gelin, hızla toparlanmaya çalıştı. Sağdıcın "Burada neler oluyor" sorusuna "Neler olduğunu biliyorsun" diyen gelinin pişkin tavırları dikkat çekti.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Söz konusu video, sosyal medyada yayınlanmasının ardından, en çok izlenen videolar kategorisinde yerini aldı.