Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' bu kadarına da pes dedirtti!

Sosyal medyaya eklenen absürt adetler grubuna dahil olan ''gelin ve damadın gerdek töreni'' videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çokça olumsuz yorum alan bu video kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde yeni evlenen çiftin yakın arkadaşlarının yatak odasına kadar girdiği görülüyor. Odada toplanan kalabalık alkışlarla tempo tutarken, gelin ve damat da yatakta kadeh tokuşturdu.

"UTANÇ VERİCİ ŞEYLER BUNLAR"

Sosyal medyada kısa sürede elden ele dolaşan görüntüler büyük tepki çekti. Paylaşılan videonun altına "Dünyanın sonu yakın. Rabbim bunlara akıl fikir versin", "Artık ben hiç bir şeye şaşırmıyorum", "Kıyamet alametleri", "Utanma kalmamış, mahremiyet yok olmuş. Utanç verici şeyler bunlar" şeklinde yorumlar yapıldı.