Gelinim Mutfakta 13 Nisan Salı puan durumu | 13 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında dün Seda, 21, Esra 20, Ece 13, Ayten 7 puan aldı. Sıkı takipçileri olan program her gün en çok araştırılan konula arasında yer alıyor. Bizler de gün gün Gelinim Mutfakta puan durumunu siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Peki 13 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 13 NİSAN SALI PUAN DURUMU

Seda:

Esra:

Ece:

Ayten:

13 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

13 Nisan Salı Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir. belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.