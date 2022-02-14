Gelinim Mutfakta 14 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu | 14 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın r ilk gününde kıyasıya mücadele başladı. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 14 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 14 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase:

Deniz:

Yeşim:

Nurten:

14 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 173. haftanın sonunda Kaynanalardan topladığı 87 puan Toplayan yarışmacı Miyase 10 altın bileziği hak eden yarışmacı oldu. Miyase 29. altın bilezik kazanmış oldu.173. Haftanın finalinde kayınvalidelerden topladığı 57 puan ile elenen Gelin Hülya ve kayınvalide Nuray hanım oldu.