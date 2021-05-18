Gelinim Mutfakta 18 Mayıs Salı puan durumu |18 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kanal D ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da en güzel enginar dolmasını yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelinin kim olduğu merak ediliyor. 18 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 18 Mayıs Salı puan durumu

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Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen, 4 gelinin birbirleriyle kıyasıya yarıştığı program Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisi merak ediliyor. Gelinler bugün en güzel enginar dolmasını yapabilmek için birbirleriyle yarıştılar. Peki 18 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 18 Mayıs Salı puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 18 MAYIS SALI PUAN DURUMU ESRA: AYNUR: SEDA: YAĞNUR: 18 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Henüz kayınvalideler gelinlere puan vermedi. Puanlama yapılır yapılmaz haberimizden birinci gelini öğrenebilirsiniz... Kanal Dgelinim mutfaktagelinim mutfakta oy tablosu