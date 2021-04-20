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Gelinim Mutfakta 20 Nisan Salı puan durumu | 20 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 20 Nisan Salı puan durumu merak ediliyor. Bir önceki gün Esra 22, Dudu 15, Seda 14, Ayten 12 puan aldı. Günün sonunda ise Esra birinci oldu. Gelinler arasındaki kıyasıya mücadele bugün de devam ediyor. Peki 20 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte detaylar haberimizde.

Gelinim Mutfakta 20 Nisan Salı puan durumu | 20 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gündüz kuşağı programı olan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün en çok izlenen yarışmalar arasında yer alıyor. Gelinlerin yemek yaptığı, kaynanaların da yemekleri tadıp gelinlerini bulmaya ve en yüksek puanı vermeye çalıştığı programda bugün kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 20 Nisan Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 20 NİSAN SALI PUAN DURUMU

Dudu: 19

Seda: 18

Ayten: 17

Esra: 9

20 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

20 Nisan Salı Gelinim Mutfakta puan durumu netleşti. Dudu günün birincisi oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

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