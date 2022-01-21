Gelinim Mutfakta 21 Ocak 2022 Cuma puan durumu | 21 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programında haftanın finaline gelindi. Yarışmayı severek takip eden izleyiciler kimin birinci olduğunu ve kimin elendiğini merakla araştırıyor. Peki 21 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 21Ocak 2022 Cuma puan durumu...

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Ekranların fenomen yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmayı ilgiyle izleyen seyirciler haftanın finalinde neler olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 21 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 21 Ocak 2022 Cuma puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 21 OCAK 2022 CUMA PUAN DURUMU Yeşim: 58 + 16 = 74

Miyase: 69 + 7 = 76

Damla: 64 + 23 = 87

D. Yağmur: 42 + 16 = 58 ​​​​​​​ 21 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde bugün Damla 7 bileziğin sahibi oluyor. HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ? Haftanın birincisi Damla olurken en düşük puanı alan yarışmacı Yağmur Gelinim Mutfakta'ya veda ediyor.... ?Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Havva'ya yönelik tartışmalı şarkı sözlerine #Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan, fikir özgürlüğü diyerek yorumladı.

⭕️Peki sizde Ali Babacan'ın görüşlerine katılıyor musunuz? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 19, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri gelinim mutfaktagelinim mutfakta kim kazandıgelinim mutfakta kim elendi