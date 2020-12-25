Gelinim Mutfakta 25 Aralık Cuma günü kim elendi? Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi her gün 14.00'da Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmuyor. Tüm hafta boyunca yarışan gelinler için geri sayım başladı. Peki Gelinim Mutfakta 25 Aralık Cuma günü kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 25 ARALIK CUMA

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "" yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim? olduğunu merak ediyor.

PUAN DURUMU

İlayda:

Aysun:

Gamze:

Gizem:

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün günün birincisi ve çeyrek altının sahibi gelin adayı açıklandığında haberimzden öğrenebilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 25 Aralık Cuma günü elenen isim açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz..

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİĞİ HANGİ GELİN ALDI?

Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak 5 altın bileziğin sahibi olan gelin adayı açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Onur Büyüktopçu üstleniyor.