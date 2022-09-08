Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2022 Perşembe puan durumu | 8 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 8 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2022 Çarşamba puan durumu....
GELİNİM MUTFAKTA 8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU
Emel: 18
Sibel: 8
Tuğba: 20
Merve: 13
8 EYLÜL 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü günü birinci olup çeyrek altını kazanan gelin 20 puanla yine Tuğba oldu.