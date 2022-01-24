Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'ya haftanın ilk gününde gelin Dilara ve kaynanası Gönül Hanım dahil oldu. Peki Gelinim Mutfakta Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta kaynana Gönül kimdir? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA DİLARA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? GELİNİM MUTFAKTA KAYNANA GÖNÜL KİMDİR?

Gelinim Mutfakta'nın eski yarışmacılarından olan Dilara, yarışmaya tekrar katıldı. Dilara'nın hedefindeki isim ise Damla oldu.

Aslen Tuncelili olan Dilara yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Bir çocuk annesidir ve eşinin adı Ümit'tir.

Dilara kendi masasını özlediğini ve o masaya kavuşmak için Damla'ya elemesi gerektiğini açıkladı.