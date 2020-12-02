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Gelinim Mutfakta Etli Pırasa Dolması tarifi | Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da haftanın 3. gününde gelinlerin kıyasıya rekabeti devam ediyor. Gelinler bugün Zonguldak yöresine ait muhteşem bir lezzetle kaynanalardan en yüksek puanları almaya çalışacak. Peki Gelinim Mutfakta Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Etli Pırasa Dolması tarifi

Gelinim Mutfakta Etli Pırasa Dolması tarifi | Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır? Hafta içi her gün Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile birbirinden lezzetli yemeklerin yarıştığı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler Etli Pırasa Dolması yapıyor. Peki Gelinim Mutfakta  Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Etli Pırasa Dolması tarifi...

Gelinim Mutfakta Etli Pırasa Dolması tarifi | Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

ETLİ PIRASA DOLMASI MALZEMELERİ

½ Kg Yağlı Koyun Kıyması
1 Kg Pırasa
2-3 Çorba Kaşığı Pirinç
2 Adet Soğan
1 Demet Maydanoz
1 Çay Kaşığı Tuz
1 Çay Kaşığı Karabiber

ETLİ PIRASA DOLMASI TARİFİ VE YAPILIŞI

Öncelikle, yağlı koyun kıymasını içine rendelediğimiz veya küçük küçük doğradığımız kuru soğanı katalım. Biraz yoğurduktan sonra ince ince doğradığımız maydanozu, tuz karabiber ve tarçını ilave edelim. Karıştırdıktan sonra 2-3 çorba kaşığı kadar pirinci de ekleyelim. Malzemeyi iyice karıştıralım.

Ayrı bir yerde, yıkadığımız pırasanın beyaz yerlerinden yaprak boyunda kesip sıcak suda haşlayalım. Daha sonra pırasayı zedelemeden iç lısmından bir iki kat çıkartalım. Sağlam olan üst kısmın içine hazırladığımız kıyamalı harcı dolduralım.

Pırasa dolmalarını düzenli aralıklarla tencereye dizelim. Arzu ederseniz et suyu ile orta ateşte pişirelim.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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