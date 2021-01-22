Gelinim Mutfakta Taş Kadayıf Tatlısı tarifi | Ispanaklı Kol Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Taş Kadayıf Tatlısı yapılışı ve tarifi... Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Taş Kadayıf Tatlısı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Taş Kadayıf Tatlısı nasıl yapılır? Taş Kadayıf Tatlısı tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

Taş Kadayıf Tatlısı Malzemeleri ve Tarifi

Şerbet için;

2,5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Çeyrek limon suyu

Hamuru için;

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı su

1,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

İçi için;

İnce çekilmemiş ceviz

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Gelinim Mutfakta Taş Kadayıf Nasıl yapılır?

Çok lezzetli bir tatlı kesinlikle deftere eklemelisiniz diyerek işe şerbeti yaparak başlıyoruz. Çünkü şerbet soğuk olacak. Şeker ve suyu aynı bardakla ölçerek tencereye katıyoruz.

Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz.

On dakika kaynatıyoruz, on dakika sonunda çeyrek limonun suyunu sıkıp beş dakika daha kaynatıyoruz.

Altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz.

Biraz ılıyan şerbeti dolaba koyuyoruz, soğuması açısından. Şerbet soğuk olacak.

Geçelim hamura. Süt biraz ısıtılır, ılık olması için daha sonra çukur bir kaba katılır.

Bir su bardağı suda eklenir.

Üzerine şeker, tuz, maya eklenir ve karıştırılır.

En son un eklenir. Mikser ile beş dakika çırpılır. Hiç topak kalmayacak şekilde olur.

Üzerine poşet geçirilir, mayalanması beklenir.

Üzeri göz göz olup kabarıncaya kadar beklenir.

Teflon tava ocağa katılır.

Altı yakılır, iyice ısınması beklenir.

Mayalanan hamurdan birer yemek kaşığı tavaya dökülür.

Sadece alt kısmı pişirilir. üst kısmı pişirilmeyecek. Alt kısım kızarıp üst kısmın hamursu rengi gidinceye kadar hamur bitene kadar aynı işlem yapılır.

Bu ölçülerle 25 tane çıkıyor.

Hepsi tava da pişirildikten sonra içlerine (pişirilmeyen kısmına) ceviz katılır ve kapatılır. İyice bastırın ki açılmasınlar. Bütün kadayıflar tek tek kapatılır.

Tavaya sıvı yağ katılır iyice kızdırılır. Kadayıflar atılır nar gibi arkalı önlü kızartılır.

Kızaran kadayıflar hemen soğuk şerbete atılır.

Ben beşerli grup yaptım yani beşer beşer kızarttım ve beşli şerbete attım.

Şerbetin içerisinde beş dakika durması yeterli.

Kadayıflar bitene kadar aynı işlem yapılır.

Afiyet Olsun...