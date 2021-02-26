Gelinim Mutfakta Tulumba Tatlısı tarifi |Tulumba Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 14:00'da ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yemek yarışmasının bugünkü menüsünde Tulumba Tatlısı var. İşte Gelinim Mutfakta Tulumba Tatlısı tarifi ...

TULUMBA TATLISI MALZEMELERİ VE TARİFİ

Hamuru için malzemeler şöyle:

*2 su bardağı su

*2,5 su bardağı un

*2 yemek kaşığı tereyağı

*1 çay kaşığı toz şeker

*1 çay kaşığı tuz

*3 adet yumurta

*1 yemek kaşığı irmik

*1 yemek kaşığı limon suyu

*1 yemek kaşığı nişasta

Pişirmek için:

*Ayçiçek yağı

Şerbeti için:

*2 su bardağı şeker

*2 su bardağı su

*1 yemek kaşığı limon suyu

TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak işe tatlının şerbetiyle işe başlayın, hamurunu yaparken bu sırada soğumuş olur. Şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısın. Şerbetin kıvamı koyulaşana kadar kısık ateşte 30 dakika pişirmeye devam edin. Ardından içerisine limon suyunu da ilave edin ve soğumaya bırakın. Şerbetinizin ılıdığından emin olduğunuzda buzdolabına kaldırarak iyice soğumasını sağlayabilirsiniz.

Tatlının hamuru için ilk etapta su, tereyağı, şeker ve tuzu ekleyip bir kap içerisinde eritin. Ardından unu eleyip kaynayan karışıma ilave edin ve iyice karıştırıp altını kısın. 3-4 dakika da kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. Oda sıcaklığı kıvamına gelen hamura yumurtaları ekleyin ve mikser yardımıyla hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ilave edin.

Şekli için ise bir buz dolabı poşetinden yardım alabilirsiniz.

Sıvı yağı tencerenize alıp hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar sıkın ve altını kısık ateşte açın. Kızaran tulumbaları yağdan alıp soğuk şerbet ile ıslatıp servis edebilirsiniz..