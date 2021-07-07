Sezon finaline giren sevilen program Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonda bomba bir sunucuyla devam edeceği konuşuluyor. Peki Seda Sayan'ın yerine gelecek sürpriz isim kim? Gelinim Mutfakta yeni sezon kim sunacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim olacak? İşte detaylar.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON KİM SUNACAK?

Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu değişikliği yaşanacağı iddia edildi. Gelini Mutfakta'nın ilk başladığı zamanda programı Fatih Ürek sunmuştu. Ürek daha sonra programdan çıkmış ve yerine Onur Büyüktopçu geçmişti. Bir süre sonra Büyüktopçu'da programdan çıkmış ve yerine Seda Sayan gelmişti. Programda yine sunucu değişebilir. Peki yeni sezon sunucusu kim olacak?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON SUNUCUSU KİM OLACAK?

Kulislerde konuşulanlara göre Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda Fatih Ürek yeniden sunucu olabilir. Diğer bir iddia ise (Ki bomba iddia da bu) eski yarışmacılardan Ezgi'nin kayınvalidesi Reyhan hanımın Seda Sayan'ın koltuğunu kapabileceği.... Ancak yapım şirketi henüz net bir karar almadı.

KAYNANA REYHAN KİMDİR?

Reyhan Yıldırım, İlk kez 2019 yılında Fatih Ürek'in sunuculuk yaptığı dönemde gelini Ezgi Hanım ile Gelinim Mutfakta'da yarışmıştı. Reyhan Yıldırım'ın biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta kaynana Reyhan Yıldırım kimdir? Gelinim Mutfakta gelin Ezgi Yıldırım kimdir?