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  3. Gelinlik provasında aldatıldığını öğrenmişti! Günel Zeynalova, Reza Zarrab sorusu karşısında şaşkına uğradı!

Gelinlik provasında aldatıldığını öğrenmişti! Günel Zeynalova, Reza Zarrab sorusu karşısında şaşkına uğradı!

Son olarak, "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim" diyen Azeri kızı Günel, eski nişanlısıyla ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Gelinlik provasında aldatıldığını öğrenmişti! Günel Zeynalova, Reza Zarrab sorusu karşısında şaşkına uğradı!

Geçtiğimiz hafta İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a çıkan ve sesiyle dikkat çeken Günel Zeynalova aşk hayatıyla gündeme geldi. Reza Zarrab'ın eski nişanlısı olan Azeri kızı Günel evlilik hazırlıkları yaparken bir anda terk edilmişti. Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Zaman zaman bu konuyla gündeme gelen Günel Zeynalova "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti" ifadelerini kullanmıştı.

Gelinlik provasında aldatıldığını öğrenmişti! Günel Zeynalova, Reza Zarrab sorusu karşısında şaşkına uğradı!

Azeri kızı Günel sosyal medyada hayranlarıyla soru-cevap yaptı. Günel Zeynalova kendisine gelen Reza Zarrab ile ilgili soruya kısa bir yanıt verdi.

"Abla Reza Bey ile senin resimlerin hâlâ telefonunda duruyor mu? Seren Serengil öyle diyordu" sorusuna ünlü şarkıcı "Müzik konuşalım, boş verin o dedikoduları" yanıtını verdi.

Gelinlik provasında aldatıldığını öğrenmişti! Günel Zeynalova, Reza Zarrab sorusu karşısında şaşkına uğradı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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