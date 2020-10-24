Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çeşitli birimlere yeni atamalar gerçekleştirildi. Ataması yapılan kişilerin önümüzdeki günlerde göreve başlaması beklenirken bu kişilerin hayatı da okurlar tarafından merak konusu oldu. Peki İdris Şenyurt kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi göreve atandı? İşte detaylar...

İDRİS ŞENYURT KİMDİR? HANGİ GÖREVE ATANDI?

İdris Şenyurt, 1996 yılında Ankara Maliye Meslek Lisesi, 2001 yılında da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

2010-2012 yılları arasında ABD'de Loyola Üniversitesi Chicago’da muhasebe (MSA) dalında master yapan Şenyurt, bir süre Vergi Denetmen Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, 2002 yılında açılan giriş sınavını kazanarak Hesap Uzman Yardımcılığı'na ve yeterlik sınavında başarı gösterdi ve 25.01.2006 tarihinde Hesap Uzmanlığı’na atandı.

2008 ve 2009 yıllarında Maliye Bakanı Danışmanı olarak görev yaptı. Master programını bitirdikten sonra Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Strateji ve Dış İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapmaya başladı. 2014 yılının Ocak ayında Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanı olarak, Aynı yılın Mart ayında ise Daire Başkanı olarak atandı. Halen bu görevine devam etmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nda katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gelir ve kurumlar vergisi, çifte vergilemeyi önleme ve diğer uluslararası anlaşmalar, transfer fiyatlandırması ve uluslararası bilgi değişimi konularından sorumlu olmuştur. Yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetçi sertifikalarına sahiptir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisidir.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı son atamaya göre, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirilmiştir.