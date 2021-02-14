Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere farklı illerde şoför pozisyonunda görev yapacak 280 sözleşmeli destek personel alımı yapacak. Peki başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? Tüm merak edilenler haberimizde...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek. Söz konusu alım için 16-25 Mart'ta Ankara'da sözlü sınav yapılacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.

Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce "http://www.gib.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15-24 Şubat tarihlerinde "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki "on-line sınav sistemi"ne kayıt olarak başvurularını elektronik ortamda yapacak.

SINAV KONULARI NELERDİR?

Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.

- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

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