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Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi nedir? GES ne demek? Talep toplama işlemleri ne zaman yapılacak?

Yeni ekonomi modeli kapsamında vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarla yapabilmeleri için gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES), 15 Haziran'dan itibaren devreye sokulacak. Bu kapsamda vatandaşlar da "Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi nedir? GES ne demek? Talep toplama işlemleri ne zaman yapılacak? " sorularının cevaplarını araştırıyorlar.

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi nedir? GES ne demek? Talep toplama işlemleri ne zaman yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sadece gerçek kişilerin faydalanabileceği yeni bir enstrümanı açıkladı. Bakanlıktan yapılan yapılan açıklamada vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıkları değerlendirmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin uygulamaya alınacağını açıklamıştı. Bu kapsamda GES'ten faydalanmak isteyen vatandaşlar "Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi nedir? GES ne demek? Talep toplama işlemleri ne zaman yapılacak? " sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar.

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi nedir? GES ne demek? Talep toplama işlemleri ne zaman yapılacak?

GELİRE ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ NEDİR? GES NE DEMEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES), Kur Korumalı Mevduat sisteminin benzeri bir sistem olarak tanımlanabilir. 

Vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarla değerlendirebilmesi için ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) vatandaşların talepleriyle ihraç edilecek. Bu enstrümandan sadece gerçek kişiler faydalanabilecek, tüzel kişiler ise faydalanamayacak. 

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi nedir? GES ne demek? Talep toplama işlemleri ne zaman yapılacak?

GES için talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 Çarşamba günü başlayacak. Bu ihraç edilecek senetler vatandaşlara 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak. Vatandaşlara asgari getiri garantisi verilecek. 

Ödemeler belirlenen bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. 

Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında bakanlık tarafından duyurulacak. 

GES TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre GES için talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 Çarşamba günü başlayacak. 

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (09.06.2022) Bakanlığımızın resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında;

 Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi nedir? GES ne demek? Talep toplama işlemleri ne zaman yapılacak?

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.

Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir.

Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ila çarpılması yoluyla belirlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi nedir? GES ne demek? Talep toplama işlemleri ne zaman yapılacak?

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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