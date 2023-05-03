‘Genç Adres’ hayata geçiriliyor

Sultanbeyli Belediyesi'nin yakın bir zamanda hizmete aldığı Genç Akademi projesinden sonra, şimdi de 'Genç Adres ' adlı projesini tamamlayarak ilçe gençlerinin hizmetine sundu.

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‘Genç Adres’ hayata geçiriliyor

Sultanbeyli Belediyesi'nin gençler için hayata geçirdiği Genç Adres; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve gençlerin yoğun katılımıyla hizmete girdi. Konseptini gençlerin belirlediği Genç Adres, gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

Genç Adres’ hayata geçiriliyor

'GENÇ ADRES' TAMAMEN GENÇLERİN İSTEKLERİNE GÖRE TASARLANDI

Sultanbeyli'de kalıcı yatırımlar hızla hayata geçiriliyor. Yakın bir zamanda Genç Akademi'yi hizmete alan belediye, şimdi de Genç Adres projesini tamamlayarak ilçe gençlerinin hizmetine sundu. Genç Adres projesi hazırlanırken Sultanbeyli Belediyesi sosyal medya üzerinden gençlere proje içerisinde hangi alanları görmek istediklerini sordu. Ankete yapılan dönüşler projenin detayını ortaya çıkardı. Genç Adres tamamen gençlerin isteklerine göre tasarlandı. Hizmete giren proje içerisinde kütüphane, e-spor merkezi, girişimcilik ofisi, genç kafe, Youtube stüdyosu gibi alanlar bulunuyor.

"BELEDİYEMİZ HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLIYOR"

Açılış programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz Sultanbeyli'yi çok seviyoruz. Sultanbeyli'ye her geldiğimizde güzellik buluyoruz. Yine o güzelliği, muhabbeti, aşkı, sevdayı görüyoruz. Liderimize olan inancı, güveni görüyoruz. Muhabbetiniz, sevdanız her zaman daim olsun Sultanbeyli. Bugün genç kardeşlerimiz, öğrencilerimiz için hazırladığımız Genç Adres'imizin açılışı için buradayız. Emin olun Sultanbeyli'ye gelmekten, hizmet etmekten, sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Bizim ailemiz, evlatlarımız, annemiz, babamız, kardeşlerimiz burada. Biz hep kardeşlerimizle birlikte olduk. Zor günde hep kardeşlerimizin yanındaydık. Ne zaman milletimiz zora düşse sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde kardeşlerimizin hemen dizinin dibinde olduk. El ele verdik. Gönül gönüle güçlü Türkiye'yi inşa ettik. Güçlü Sultanbeyli'yi inşa ettik. Genç Adres'i çocuklarımıza kazandırıyoruz. Gençlerimiz burada içeceklerini içecek, sohbet edecek, ders çalışacaklar ve büyük, güçlü Türkiye'yi inşa edecekler. Buna hazır mıyız gençler? Gençlerimiz burada birçok alanda yeteneklerini geliştirecek. Belediyemiz her türlü imkânı sağlıyor. Kütüphanemiz de bulunuyor. Gençlerimiz kütüphanemizde bulunan kitaplardan eğitimine katkı sağlayabilecekler. Ayrıca ders çalışma ve grup alanlarında, salonlarda, konferans alanlarında birçok hizmeti inşallah sunuyor olacağız. Amacımız, hedefimiz inşallah gençlerimize daha iyi bir gelecek sunabilmek. Sultanbeyli'miz için, İstanbul'umuz için hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Genç Adres’ hayata geçiriliyor

"KARARLILIKLA YÜRÜDÜĞÜMÜZ BU YOLDA EN BÜYÜK GÜÇ VE GÜVEN KAYNAĞIMIZ SİZ GENÇLERİMİZ"

Açılış programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Bugün konseptini gençlerimizin belirlediği, Genç Adres'in açılışını sizlerle beraber gerçekleştirmenin tarifsiz memnuniyetini yaşadığımızı özellikle bilmenizi istiyorum. Türkiye büyüyor, gelişiyor, güçleniyor. Ülkemiz maziden ilham ve cesaret alarak istikbalini inşa ederken Türkiye Yüzyılı misyonuna biz de iftihar verici eserleri ilçemize kazandırmak için yoğun çaba harcıyoruz. Kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda en büyük güç ve güven kaynağımızın siz gençlerimiz olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu eserimizde ilçemizin her bir bölgesine kütüphane yapma amacımızı yeniden göstererek Uluğ Bey adını verdiğimiz 16. kütüphanemiz siz gençlerimizin hizmetinde olacak. Genç Adres'imiz; gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Genç Adres'ten faydalanan ve açılışa katılan gençler projenin çok iyi olduğunu, gençleri geliştirmeye yönelik bir çalışma olduğunu, gençlerin fikrinin alınarak tasarlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

KAYNAK: İHA

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