Genç anneden mide bulandıran olay! 13 yaş küçük çocukla ilişkiye girip kayda aldı

İngiltere'de polisin yaptığı sorgu, 25 yaşındaki bir kadının kirli çamaşırlarını ortaya çıkardı. İfadesinde 13 yaşından küçük bir çocukla ilişkiye girdiğini açıklayan anne, çocuklarına işkence ettiğini ve onların meyve sularına işediğini de itirafta bulundu.

İngiltere, 25'li yaşlardaki annenin çocuklarına yaptıklarını konuşuyor. Ruhsal sağlığının iyi olmadığı belirtilen kadının çocuklarına yönelik işkencesi, polisin takibi sonucu ortaya çıktı. Polis ekipleri, uzun çalışmalar sonucunda genç kadını gözaltına aldı.

ÇOCUKLARIN MEYVE SULARINA İDRARINI YAPTI

The Sun'da yer alan habere göre İngiliz kadın, çocuklarına yaptıklarını da polis sorgusunda itiraf etti. Buna göre, çocuklarına istismarda bulunan kadın, onların meyve sularına idrarını yaptığını söyledi. Genç kadının yargılandığı dava önümüzdeki günlerde devam edecek.

PEDOFİLİ SUÇLUSUYLA MESAJLAŞMIŞ

Kadının, çocuklarının fotoğraflarını da başkalarına servis ettiği ortaya çıktı. Kadın, hapishanedeki bir pedofili suçlusuna fotoğraf gönderdiği mesajlaşmalar, polisin eline geçti.

13 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLA İLİŞKİYE GİRDİ

Kadının yaptıkları bunlarla da kalmadı. İngiliz kadın, 13 yaşından küçük bir çocukla da cinsel ilişki yaşadığını itiraf etti. Çocukla ilişkiye girdiği anları da kayıt altına alan kadın, bu görüntüleri servis etmekten de yargılanacak.