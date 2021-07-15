Genç bir kadınla görüntülendi, yanlış anlaşılmamak için baştan uyardı! Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler aşk sorularına bakın ne yanıt verdi!

Kaan Yıldırım'la bir ayrılıp bir barıştığı ilişkisini sonlandıran Hadise kısa bir süre önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmasıyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler geçtiğimiz gün yanında genç bir kadınla Nişantaşı City's'den çıkarken görüntülendi.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAZMAYIN"

Basın mensuplarını karşısında gören Dinçerler panikleyerek "Yanımdaki kız kardeşim. Lütfen yanlış bir şey yazmayın" diye baştan uyarıda bulundu.

"BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

33 yaşındaki iş insanı Dinçerler, Hadise ile yaşadığı aşkla ilgili sorulan sorulara ise "Aşk hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın." demesiyle dikkat çekti.