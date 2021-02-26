Genç kadın kocası tarafından yumruklu saldırıya uğradı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşayan Tülay T.'nin ifadesine göre 1 buçuk yıl önce evlendiği eşi ona düğün gününden beri şiddet uyguluyor. Genç kadın geçen pazar günü 10 aylık kızını uyuturken telefonunda video izlemekteydi. Ardından eşi O.T. genç kadının telefonunda erkek görüntüsü görünce Tülay T.'ye hi. düşünmeden yumruk attı.

Yumruk sonrası yaralanan genç kadın, olaydan iki gün sonra eşinin markete gitmesi üzerine komşusuna sığınarak polisi aradı.

''EŞİM YÜZÜM İÇİN, OH İYİ OLMUŞ, DEDİ''

O gün yaşadığı dehşeti anlatan Tülay T., "Çocuğumu uyuturken video izliyordum. Gelmiş, geçmiş farklı insanlarla ilgili bir şeydi. Ne izlediğimi sordu, ben de telefonu ona gösterdim. O arada videoda bir erkek çıktı 'Sen adamları mı izliyorsun?' diyerek telefonla kafama vurdu. Daha sonra kızım uyandı. Ben o ara kızımı korumaya çalışırken bir anda oldu her şey. Gözüme yumruk attı ve kanlar akmaya başladı. Işığı açıp 'oh iyi olmuş, nasıl şişmiş' dedi. Hiçbir pişmanlığı üzüntüsü yoktu" dedi.

'ÖLMEYİ Mİ BEKLEYEYİM?'

Eşinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren genç kadın, "Bu adam şu an serbest. İfade verip dışarı çıktı. Beni bu hale getirip, bu kadar şey yaşatıp şu an kendisinin dışarıda olması inanın ayrı üzücü. Hem şiddet görüyorsunuz hem de kendisi hiçbir ceza almıyor. Kendisinin cezasını çekmesini istiyorum. Şu anda ne benim ne ailemin can güvenliği yok. Kendisi dışarıda gezebiliyorsa ben hiç şikayetçi olmayayım. Ölmeyi mi bekleyeyim? Aracılar yoluyla şikayetimi de geri almamı istiyor. Şikayetimi asla geri almayacağım. Uzaklaştırma kararını da aldırdım" diye konuştu.

Eşinin daha önce de kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen Tülay T. korktuğu için şikayetçi olamadığını bu nedenle de 1 buçuk yıl boyunca şiddete maruz kaldığını dile getirdi.

'BIÇAKLA TEKME TOKAT DÖVMÜŞTÜ'

Tülay T., "Daha önce de bıçakla tekme tokat dövmüştü. Elini ittim, o sıra kızım uyandı. Kızım uyanınca kurtuldum. O anda kızım uyanmasaydı belki de bıçaklamıştı. Uyuşturucu madde kullandığını gördüm, buna tepki gösterdiğim için bile dayak yedim. En ufak sebepten dövüyordu. Çocuk ağladığında 'şu çocuğu duvara fırlatacağım' diyordu. Hep şiddete meyilliydi" ifadelerini kullandı.