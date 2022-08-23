Genç kadını darp ettiği iddia edilen adama İzmit esnafı acımadı! Yaka paça yakaladılar!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde genç kadını darp ettiği ileri sürülen şüpheli, esnaf tarafından yaka paça yakalandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Genç kadını darp ettiği iddia edilen adama İzmit esnafı acımadı! Yaka paça yakaladılar!

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir mekandan çıkan Ş.B. ile İ.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma.

Genç kadını darp ettiği iddia edilen adama İzmit esnafı acımadı! Yaka paça yakaladılar!

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.B.'nin İ.K. tarafından darp edildiği iddia edildi. Darp edildiği ileri sürülen Ş.B., Cumhuriyet Bulvarı mevkiine kaçtı. Ş.B., burada esnaf tarafından sakinleştirilirken, İ.K.'nın gelmesiyle tansiyon yeniden yükseldi.

Genç kadını darp ettiği iddia edilen adama İzmit esnafı acımadı! Yaka paça yakaladılar!

Esnaf olaya müdahale ettiği sırada İ.K. kaçmaya başladı. Esnaf ile Ş.B. arasındaki kovalamaca Acısu mevkiinde son buldu. Esnafın yaka paça yakaladığı İ.K., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Genç kadını darp ettiği iddia edilen adama İzmit esnafı acımadı! Yaka paça yakaladılar!

Öte yandan, Ş.B. ile İ.K.'nın önceden aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.

Genç kadını darp ettiği iddia edilen adama İzmit esnafı acımadı! Yaka paça yakaladılar!

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