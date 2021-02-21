Genç kıza çarpan ve yoluna devam eden sürücüyü çevredeki vatandaşlar durdurdu!

Afyonkarahisar'da 14 yaşındaki yayaya çarpan ve yoluna devam eden sürücüyü çevredeki vatandaşlar durdurdu. Arabayı, telefonla konuşurken kullanan sürücü taşa çarptığını sandığını söyledi.

19 Şubat Cuma günü Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ali Uygur Caddesi'nde meydana gelen olayda, akrabalarıyla birlikte yaya olarak yürüyen Fikriye G. (14) arkadan gelen otomobilin kendisine çarpması sonucu savruldu. Yayaya çarpan sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken esnaflar, çarpan aracın yolunu kesti. Olaya ilişkin sürücü Hamdi Ö. taşa çarpığını sandığını söyledi. Sürücüyü vatandaşlar durdurduğu sırada telefonla konuştuğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Aracın çarpması sonucu savrulan genç kız ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geldi. Otomobilin genç kıza çarpma anı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.