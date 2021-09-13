Genç müzisyen Yeliz Aykaç'ın can verdiği kazada ağır yaralanan 2 buçuk yaşındaki kızı da yaşam mücadelesini kaybetti!

Bayram tatilini geçirmek için Sivas'a yola çıkan müzisyen Yeliz Aykaç, 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile trafik kazası geçirmişti. Yeliz Aykaç'ın öldüğü kazada 2 buçuk yaşındaki Beliz Aykaç ise ağır yaralanmıştı.

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Burak Aykaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzen haberi duyurarak kızı Beliz Aykaç'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"ÖLÜM BİLE AYIRAMADI"

Burak Aykaç, yaptığı paylaşımda "Sizi ölüm bile ayıramadı... Beliz'im annesinin yokluğuna o küçük bedeniyle 8 hafta dayandı. Annesi gibi melek oldu, sizi seviyorum, hep seveceğim.. Beliz'imi 13.09.2021 Gazi Cemevi'nden ikindi namazından sonra, Yeliz'imin yanına defnedeceğiz" ifadelerine yer verdi.

CENAZEDE KIZI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Burak Aykaç eşinin cenaze namazı öncesinde, "Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk, ona videolar çekecektik köyde olmadı. O da çok hevesliydi, ben de öyle... Olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum" demişti.