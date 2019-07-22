Genç sevgili dehşet saçtı! Çığlıkları duyan olay yerine koştu

Olay, gece 02.30 sıralarında Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde bulunan bir evde gerçekleşti. Afganistan uyruklu 28 yaşındaki Hamidullah Amini, birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu 32 yaşındaki Şebnem Gaffur'la tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Bunun üzerine Hamidullah Amini mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Şebnem Gaffur’u 10 yerinden bıçakladı.

MAHALLE SAKİNLERİ AFGAN KADININ ÇIĞLIKLARI ÜZERİNE POLİS ÇAĞIRDI

Mahalle sakinlerinin çığlıkları duyması üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahsı elleri kan içinde gözaltına aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan ve 10 yerinden bıçaklandığı belirlenen kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli Hamidullah Amini Aksaray Adliyesine sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde yaptığı incelemede bıçağın kırıldığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.