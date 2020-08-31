Süper Lig'de kulüpler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken Beşiktaş'ta ilginç bir gelişme yaşandı. Premier Lig devi Manchester United'tan ayrılan 19 yaşındaki genç oyuncu Dion McGhee, siyah-beyazlıları takibe aldı. Premier Lig'de sezon sonunda United'tan ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Dion McGhee, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Transferde şu ana kadar etkili bir dönem geçiremeyen Beşiktaş, Fabrice N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah ve Atakan Üner ile sözleşme imzaladı. Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından henüz forvet transferi yapmayan Beşiktaş, PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında 3-1 yenilmişti. Yoluna Avrupa Lig'inde devam edecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Dion McGhee, Kırmızı Şeytanlar'ın alt yaş kategorilerinde oynadı. Ardından sözleşmesi yenilenmeyen McGhee, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etti. Siyah beyazlı taraftarlar McGhee'nin bu hareketi sonrasında "Come to Beşiktaş" mesajlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kariyerinde oynadığı henüz profesyonel bir maç olmamasına rağmen McGhee, 2 yıl önce Manchester United'da profesyonel sözleşme imzalamıştı.

DİON MCGHEE KİMDİR?

14 Eylül 2000 tarihinde İngiltere'nin Oldham kentinden dünyaya gelen McGhee, 19 yaşında. Futbol kariyerine 2017 yılında Manchester United altyapısında başlayan genç oyuncu, henüz Premier Lig maçlarında forma giyemedi.