Gençler istedi, Başkan Ahmet Cin yaptı! Gençlerin gönlü bir kez daha fethedildi

Belediye Başkanı Ahmet Cin iftarın ardından yaptığı ziyaret ile gençlerin gönlünü fethetti.

Gençlerin taleplerini bir bir dinleyen Başkan Ahmet Cin sorulan soruları cevaplandırdı. Gençlere yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan, ziyaret sonunda gençlerle fotoğraf çektirdi.

GENÇLER İSTEDİ, BAŞKAN AHMET CİN YAPTI

Belediye Başkanı Ahmet Cin, gençlerle uzun uzadıya bir sohbet gerçekleştirdi. Bir gencin kütüphanelerdeki 10 GB kotalı interneti yetersiz bulması üzerine Başkan Ahmet Cin, oylama yaptı. Yapılan oylama sonrası Kemal Tahir Kütüphanesi dahil olmak üzere tüm kütüphanelerdeki günlük ücretsiz internet 10 GB’tan 15 GB’a çıkarıldı.