Gençler kavga ederken kızlar olayı kaydetti. Kavganın sebebi: Kız meselesi!

Bursa'da meydana gelen olayda iddiaya göre kız meselesi sebebiyle tartışan iki taraf sorun için Tophane sırtlarındaki merdivenlerde buluştu. Ancak bir süre sonra işler çığından çıkarak vahşi bir hal aldı. Taraflar birbirine öldüresiye vurmaya başladı.

"VURUN VURUN"

Kavganın ardından birçok kişinin olayı anlamak için toplandığı bölgede kızların o anları cep telefonu ile kaydetmeleri ilgi çekti.

Gençlerden biri "Yeter artık, vurmayın" dediğinde kızların, "Vurun, vurun" diye bağırması pes dedirtti. Taraflar, uzun süre kavga ettikten sonra ayrıldı.

ÇENE KEMİĞİ KIRILDI

Saldırgan gençler akşama doğru Merinos Parkında karşılaşınca tekrar kavga ettiler. Gençlerin kavga anları bu sefer de parkta bulunan biri tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Bir gencin çene kemiğinin kırıldığı kavgada, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

(İHA)