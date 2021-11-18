Gençlerbirliği 0 -1 Tuzlaspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1.Ligin 13.haftasında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 1-0 yenildi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Grechyshkin (Dk. 90+1 Sallalich), Metehan Mert, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz (Dk. 90+1 Muhammed Bayır), Aksel Aktaş (Dk. 65 Arda Kızıldağ), Tshibola, LuaLua (Dk. 76 Bieliaiev), Lima, Barış Alıcı (Dk. 90+1 Gökhan Altıparmak), Eleke
Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.
Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Bardhi, Sedat Şahintürk, Tayfun Aydoğan (Dk. 71 Ahmet Yazar), Selçuk Alibaz (Dk. 85 Valente), Safa Kınalı (Dk. 62 Rahmi Anıl Başaran)
Gol: Dk. 38 Bardhi (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Tayfun Aydoğan, Dk. 41 Selçuk Alibaz, Dk. 72 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)