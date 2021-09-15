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Gençlerbirliği 3-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Altınordu kozlarını paylaştı. Futbol adına her şeyin yaşandığı bu müthiş maçta ev sahibi ekip 3-2 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.

Gençlerbirliği 3-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Her geçen hafta zirve yarışı kızışırken bir yandan da ligde kalma mücadelesi ortaya çıkıyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Altınordu karşı karşıya gelecek. İki ekibin de galibiyeti hedeflediği bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar internette Gençlerbirliği - Altınordu maçı canlı izle | TRT Türk canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

GENÇLERBİRLİĞİ 3-2 ALTINORDU

14. dakikada Altınordu'da Enis Destan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ali Dere, topu ağlara gönderdi ve durumu 1-0 yaptı.

26. dakikada Gençlerbirliği'nde Metehan Mert'in defanstan yolladığı derinlemesine topla rakip ceza sahası içerisinde buluşan Barış Alıcı, yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere yollayarak skoru eşitledi.

33. dakikada rakip ceza sahası ilk metrelerinde topla buluşan Grechyshkin cepheden çektiği sert şut az farkla üstten dışarıya gitti.

48. dakikada Gençlerbirliği'nde Ömürcan Artan, topu sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladı. Topla ceza sahası içerisinde buluşan Eleke, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

63. dakikada az adamla yakalanan Altınordu savunmasından yararlanan Barış Alıcı orta alanda buluştuğu topla ceza sahası önüne kadar kat ederek sol taraftaki müsait arkadaşı Aksel Aktaş'a oynadı. Aksel'in ceza sahası içerisinde pasında Lima'nin şutu filelere gitti ve fark 2'ye çıktı.

81. dakikada Gençlerbirliği'nde topu kapan Kazenga'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutunda top, direkten döndü.

82. dakikada Altınordu'da Feytullah'ın ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ahmet İlhan Özek, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderip farkı yeniden 1'e indirdi.

Maçta başka gol olmayınca kazanan taraf ev sahibi ekip oldu.

Gençlerbirliği 3-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

 

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