Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Atakaş Hatayspor ile 06.01.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu? Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor maç sonucu: Gençlerbirliği Atakaş Hatayspor 3 1 Gençlerbirliği Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 16:00

Gençlerbirliği Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Yasin Kol(hakem), Yusuf Bozdoğan(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Ekrem Kan(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 17. İlker Karakaş, 18. Hasanalp Birken, 19. Rahmetullah Berişbek, 22. Kadir Enes Kıra, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza,45.dk (p), Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza,54.dk (p), Gıovannı-guy Yann Sıo,84.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Soner Dikmen 49.dk, Sarı Kart Danıel Joao Santos Candeıas 83.dk, Sarı Kart Gıovannı-guy Yann Sıo 85.dk, Sarı Kart Floyd Ama Nıno Ayıte 73.dk, Sarı Kart Mattıas Erık Johansson 15.dk

Oyundan Çıkanlar

Soner Dikmen 90+2.dk, Sefa Yılmaz 86.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 90+2.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 73.dk

Oyuna Girenler

Mustafa Hüseyin Seyhan 90+2.dk, Rahmetullah Berişbek 86.dk, Sami Gökhan Altıparmak 90+2.dk, Domınık Grzegorz Furman 73.dk

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 3. Alexandros Katranıs, 6. Jean Claude Bıllong, 8. Aabıd Rayane, 9. Aaron Salem Boupendza, 14. Pablo Renan Dos Santos, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 90. Strahıl Venkov Popov, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

33. Yavuz Buğra Boyar, 34. Akın Alkan, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 41. Joseph Akomadı, 10. Selim Ilgaz, 16. Mesut Çaytemel, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 55. Yusuf Abdioğlu

Teknik Sorumlu

Goller

Aaron Salem Boupendza,25.dk (f)

Kartlar

Kırmızı Kart Munır Mohand Mohamedı 44.dk, Sarı Kart Pablo Renan Dos Santos 33.dk, Sarı Kart Babajıde Davıd Akıntole 45.dk

Oyundan Çıkanlar

Alexandros Katranıs 62.dk, Mame Bıram Dıouf 38.dk, Adama Traore 44.dk, Jean Claude Bıllong 62.dk

Oyuna Girenler

Mesut Çaytemel 62.dk, Selim Ilgaz 38.dk, Akın Alkan 44.dk, Soner Örnek 62.dk

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 34 18 2 Gaziantep FK 16 8 7 1 30 17 31 13 3 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 4 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 30 14 5 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 29 10 6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 27 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 22 4 9 Fatih Karagümrük 16 5 6 5 25 22 21 3 10 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 21 -1 11 Antalyaspor 17 5 6 6 18 25 21 -7 12 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 20 -8 13 Göztepe 16 4 7 5 21 19 19 2 14 Sivasspor 16 4 7 5 17 20 19 -3 15 Başakşehir FK 16 5 4 7 22 27 19 -5 16 Gençlerbirliği 16 5 4 7 18 25 19 -7 17 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 15 -6 19 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 13 -11 20 Kayserispor 16 3 4 9 10 21 13 -11 21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 13 -14

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları