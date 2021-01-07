Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 17. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Atakaş Hatayspor ile 06.01.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor maç sonucu:
|Gençlerbirliği
|Atakaş Hatayspor
|3
|1
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Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 16:00
Gençlerbirliği Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri
Yasin Kol(hakem), Yusuf Bozdoğan(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Ekrem Kan(avar)
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat
Yedekler
44. Übeyd Adıyaman, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 17. İlker Karakaş, 18. Hasanalp Birken, 19. Rahmetullah Berişbek, 22. Kadir Enes Kıra, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 77. Mustafa Çeçenoğlu
Teknik Sorumlu
Mustafa Kaplan
Goller
Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza,45.dk (p), Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza,54.dk (p), Gıovannı-guy Yann Sıo,84.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Soner Dikmen 49.dk, Sarı Kart Danıel Joao Santos Candeıas 83.dk, Sarı Kart Gıovannı-guy Yann Sıo 85.dk, Sarı Kart Floyd Ama Nıno Ayıte 73.dk, Sarı Kart Mattıas Erık Johansson 15.dk
Oyundan Çıkanlar
Soner Dikmen 90+2.dk, Sefa Yılmaz 86.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 90+2.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 73.dk
Oyuna Girenler
Mustafa Hüseyin Seyhan 90+2.dk, Rahmetullah Berişbek 86.dk, Sami Gökhan Altıparmak 90+2.dk, Domınık Grzegorz Furman 73.dk
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 3. Alexandros Katranıs, 6. Jean Claude Bıllong, 8. Aabıd Rayane, 9. Aaron Salem Boupendza, 14. Pablo Renan Dos Santos, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 90. Strahıl Venkov Popov, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
33. Yavuz Buğra Boyar, 34. Akın Alkan, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 41. Joseph Akomadı, 10. Selim Ilgaz, 16. Mesut Çaytemel, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 55. Yusuf Abdioğlu
Teknik Sorumlu
Goller
Aaron Salem Boupendza,25.dk (f)
Kartlar
Kırmızı Kart Munır Mohand Mohamedı 44.dk, Sarı Kart Pablo Renan Dos Santos 33.dk, Sarı Kart Babajıde Davıd Akıntole 45.dk
Oyundan Çıkanlar
Alexandros Katranıs 62.dk, Mame Bıram Dıouf 38.dk, Adama Traore 44.dk, Jean Claude Bıllong 62.dk
Oyuna Girenler
Mesut Çaytemel 62.dk, Selim Ilgaz 38.dk, Akın Alkan 44.dk, Soner Örnek 62.dk
Süper Lig 17. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|16
|11
|1
|4
|37
|19
|34
|18
|2
|Gaziantep FK
|16
|8
|7
|1
|30
|17
|31
|13
|3
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|4
|Galatasaray
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|30
|14
|5
|Fenerbahçe
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|29
|10
|6
|Hatayspor
|16
|8
|3
|5
|23
|20
|27
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|22
|4
|9
|Fatih Karagümrük
|16
|5
|6
|5
|25
|22
|21
|3
|10
|Yeni Malatyaspor
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|21
|-1
|11
|Antalyaspor
|17
|5
|6
|6
|18
|25
|21
|-7
|12
|Çaykur Rizespor
|16
|5
|5
|6
|21
|29
|20
|-8
|13
|Göztepe
|16
|4
|7
|5
|21
|19
|19
|2
|14
|Sivasspor
|16
|4
|7
|5
|17
|20
|19
|-3
|15
|Başakşehir FK
|16
|5
|4
|7
|22
|27
|19
|-5
|16
|Gençlerbirliği
|16
|5
|4
|7
|18
|25
|19
|-7
|17
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|18
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|15
|-6
|19
|Denizlispor
|16
|3
|4
|9
|16
|27
|13
|-11
|20
|Kayserispor
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|13
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|13
|-14
Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları
|05.01.2021
|Konyaspor
|4-3
|Galatasaray
|05.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-2
|Sivasspor
|05.01.2021
|Gaziantep FK
|2-0
|MKE Ankaragücü
|06.01.2021
|Trabzonspor
|1-0
|Göztepe
|06.01.2021
|Gençlerbirliği
|3-1
|Hatayspor
|06.01.2021
|Denizlispor
|0-1
|Kayserispor
|06.01.2021
|Beşiktaş
|6-0
|Çaykur Rizespor
|06.01.2021
|Başakşehir FK
|1-0
|BB Erzurumspor
|06.01.2021
|Antalyaspor
|3-1
|Fatih Karagümrük
|07.01.2021
|Fenerbahçe
|Alanyaspor