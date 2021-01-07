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Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Atakaş Hatayspor ile 06.01.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor maç sonucu:

GENÇLERBİRLİĞİ ATAKAŞ HATAYSPOR
Gençlerbirliği Atakaş Hatayspor
3 1

Gençlerbirliği Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 16:00

Gençlerbirliği Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Yasin Kol(hakem), Yusuf Bozdoğan(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Ekrem Kan(avar)

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 17. İlker Karakaş, 18. Hasanalp Birken, 19. Rahmetullah Berişbek, 22. Kadir Enes Kıra, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza,45.dk (p), Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza,54.dk (p), Gıovannı-guy Yann Sıo,84.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Soner Dikmen 49.dk, Sarı Kart Danıel Joao Santos Candeıas 83.dk, Sarı Kart Gıovannı-guy Yann Sıo 85.dk, Sarı Kart Floyd Ama Nıno Ayıte 73.dk, Sarı Kart Mattıas Erık Johansson 15.dk

Oyundan Çıkanlar

Soner Dikmen 90+2.dk, Sefa Yılmaz 86.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 90+2.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 73.dk

Oyuna Girenler

Mustafa Hüseyin Seyhan 90+2.dk, Rahmetullah Berişbek 86.dk, Sami Gökhan Altıparmak 90+2.dk, Domınık Grzegorz Furman 73.dk

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 3. Alexandros Katranıs, 6. Jean Claude Bıllong, 8. Aabıd Rayane, 9. Aaron Salem Boupendza, 14. Pablo Renan Dos Santos, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 90. Strahıl Venkov Popov, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

33. Yavuz Buğra Boyar, 34. Akın Alkan, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 41. Joseph Akomadı, 10. Selim Ilgaz, 16. Mesut Çaytemel, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 55. Yusuf Abdioğlu

Teknik Sorumlu

Goller

Aaron Salem Boupendza,25.dk (f)

Kartlar

Kırmızı Kart Munır Mohand Mohamedı 44.dk, Sarı Kart Pablo Renan Dos Santos 33.dk, Sarı Kart Babajıde Davıd Akıntole 45.dk

Oyundan Çıkanlar

Alexandros Katranıs 62.dk, Mame Bıram Dıouf 38.dk, Adama Traore 44.dk, Jean Claude Bıllong 62.dk

Oyuna Girenler

Mesut Çaytemel 62.dk, Selim Ilgaz 38.dk, Akın Alkan 44.dk, Soner Örnek 62.dk

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş16111437193418
2Gaziantep FK1687130173113
3Alanyaspor1693427123015
4Galatasaray1693428143014
5Fenerbahçe1592430202910
6Hatayspor168352320273
7Trabzonspor17755192026-1
8Konyaspor166462319224
9Fatih Karagümrük165652522213
10Yeni Malatyaspor16565212221-1
11Antalyaspor17566182521-7
12Çaykur Rizespor16556212920-8
13Göztepe164752119192
14Sivasspor16475172019-3
15Başakşehir FK16547222719-5
16Gençlerbirliği16547182519-7
17Kasımpaşa16547182619-8
18MKE Ankaragücü16439192515-6
19Denizlispor16349162713-11
20Kayserispor16349102113-11
21BB Erzurumspor173410163013-14

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları

05.01.2021Konyaspor4-3Galatasaray
05.01.2021Yeni Malatyaspor2-2Sivasspor
05.01.2021Gaziantep FK2-0MKE Ankaragücü
06.01.2021Trabzonspor1-0Göztepe
06.01.2021Gençlerbirliği3-1Hatayspor
06.01.2021Denizlispor0-1Kayserispor
06.01.2021Beşiktaş6-0Çaykur Rizespor
06.01.2021Başakşehir FK1-0BB Erzurumspor
06.01.2021Antalyaspor3-1Fatih Karagümrük
07.01.2021Fenerbahçe Alanyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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