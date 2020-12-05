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Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 05.12.2020 13:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:

GENÇLERBİRLİĞİ AYTEMİZ ALANYASPOR
Gençlerbirliği Aytemiz Alanyaspor
2 1

Gençlerbirliği Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.12.2020 13:30

Gençlerbirliği Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Esat Sancaktar(avar)

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 8. Soner Dikmen, 9. Sorin Bogdan Stancu, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 7. Domınık Grzegorz Furman, 10. Sefa Yılmaz, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 3. Ahmet Gülay, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 19. Mustafa Pektemek, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 88. Yusuf Özdemir, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor97201932316
2Galatasaray10622167209
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş106132017193
5Göztepe103611610156
6Gaziantep FK103611513152
7Kasımpaşa114341313150
8Fatih Karagümrük103521711146
9Başakşehir FK104241615141
10Konyaspor9333107123
11Çaykur Rizespor9333121412-2
12Yeni Malatyaspor9333101212-2
13Hatayspor73317912-2
14Trabzonspor10334121512-3
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor92348119-3
17BB Erzurumspor923411159-4
18Kayserispor102356129-6
19Denizlispor91358166-8
20Gençlerbirliği91266165-10
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları

04.12.0020Beşiktaş3-0Kasımpaşa
05.12.0020Galatasaray Hatayspor
05.12.0020Göztepe0-2Kayserispor
05.12.0020Konyaspor BB Erzurumspor
05.12.0020Yeni Malatyaspor Başakşehir FK
05.12.0020Gençlerbirliği2-0Alanyaspor
06.12.0020Denizlispor Fenerbahçe
06.12.0020Antalyaspor MKE Ankaragücü
06.12.0020Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor
07.12.0020Trabzonspor Sivasspor


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