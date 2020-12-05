Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 05.12.2020 13:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: Gençlerbirliği Aytemiz Alanyaspor 2 1 Gençlerbirliği Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.12.2020 13:30

Gençlerbirliği Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Esat Sancaktar(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 8. Soner Dikmen, 9. Sorin Bogdan Stancu, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 7. Domınık Grzegorz Furman, 10. Sefa Yılmaz, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 3. Ahmet Gülay, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 19. Mustafa Pektemek, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 88. Yusuf Özdemir, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 9 7 2 0 19 3 23 16 2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 20 9 3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 20 7 4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 19 3 5 Göztepe 10 3 6 1 16 10 15 6 6 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 7 Kasımpaşa 11 4 3 4 13 13 15 0 8 Fatih Karagümrük 10 3 5 2 17 11 14 6 9 Başakşehir FK 10 4 2 4 16 15 14 1 10 Konyaspor 9 3 3 3 10 7 12 3 11 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 12 -2 12 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 12 -2 13 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 14 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 12 -3 15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 10 -5 16 Sivasspor 9 2 3 4 8 11 9 -3 17 BB Erzurumspor 9 2 3 4 11 15 9 -4 18 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 9 -6 19 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 6 -8 20 Gençlerbirliği 9 1 2 6 6 16 5 -10 21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 2 -8

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları