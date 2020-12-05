Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 11. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 05.12.2020 13:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?
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Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:
|Gençlerbirliği
|Aytemiz Alanyaspor
|2
|1
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Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
05.12.2020 13:30
Gençlerbirliği Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri
Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Esat Sancaktar(avar)
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 8. Soner Dikmen, 9. Sorin Bogdan Stancu, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat
Yedekler
44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 7. Domınık Grzegorz Furman, 10. Sefa Yılmaz, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım
Teknik Sorumlu
Mustafa Kaplan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 3. Ahmet Gülay, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 19. Mustafa Pektemek, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
13. Ahmet Çağrı Güney, 4. Alpay Çelebi, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 88. Yusuf Özdemir, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 11. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|9
|7
|2
|0
|19
|3
|23
|16
|2
|Galatasaray
|10
|6
|2
|2
|16
|7
|20
|9
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|19
|3
|5
|Göztepe
|10
|3
|6
|1
|16
|10
|15
|6
|6
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|7
|Kasımpaşa
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|15
|0
|8
|Fatih Karagümrük
|10
|3
|5
|2
|17
|11
|14
|6
|9
|Başakşehir FK
|10
|4
|2
|4
|16
|15
|14
|1
|10
|Konyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|7
|12
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|12
|-2
|12
|Yeni Malatyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|12
|12
|-2
|13
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|14
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|12
|-3
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|10
|-5
|16
|Sivasspor
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|-3
|17
|BB Erzurumspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|9
|-4
|18
|Kayserispor
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|9
|-6
|19
|Denizlispor
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|6
|-8
|20
|Gençlerbirliği
|9
|1
|2
|6
|6
|16
|5
|-10
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|2
|-8
Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları
|04.12.0020
|Beşiktaş
|3-0
|Kasımpaşa
|05.12.0020
|Galatasaray
|Hatayspor
|05.12.0020
|Göztepe
|0-2
|Kayserispor
|05.12.0020
|Konyaspor
|BB Erzurumspor
|05.12.0020
|Yeni Malatyaspor
|Başakşehir FK
|05.12.0020
|Gençlerbirliği
|2-0
|Alanyaspor
|06.12.0020
|Denizlispor
|Fenerbahçe
|06.12.0020
|Antalyaspor
|MKE Ankaragücü
|06.12.0020
|Fatih Karagümrük
|Çaykur Rizespor
|07.12.0020
|Trabzonspor
|Sivasspor