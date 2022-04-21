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Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı canlı izle | Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Gençlerbirliği ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı canlı izle | Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı canlı izle | Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği  ile Royal Hastanesi Bandırmaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı canlı izle | Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

GENÇLERBİRLİĞİ - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Gençlerbirliği - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı  hakem Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Emrah Ünal yapıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE 

GENÇLERBİRLİĞİ - BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Gençlerbirliği - Royal Hastanesi Bandırmaspor, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GENÇLERBİRLİĞİ - BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

1. RAMAZAN KÖSE
3. MUSA ŞAHİNDERE
8. AARON TSHIBOLA
91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA
14. METEHAN MERT
7. SINTAYEHU SALLALICH
17. BARIŞ ALICI
18. GÖKHAN GÜL
23. DMYTRO GRECHYSHKIN
27. ÖMÜRCAN ARTAN
33. MUHAMMED BAYIR

BANDIRMASPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
12. OKAN ALKAN
3. ALLYSON AIRES DOS SANTOS
4. LOKMAN GÖR
22. CANER CAVLUN
14. MEHMET ÖZCAN
6. REMİ JOSE MİCHEL MULUMBA
10. KERİM AVCI
7. GUIDO KOÇER
80. BEYKAN ŞİMŞEK
11. PHILIPPE PAULIN KENY

Bölge Gündem Editör Ekibi
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