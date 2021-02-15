Gençlerbirliği, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Gençlerbirliği, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Gençlerbirliği ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 25. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş ile 15.02.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gençlerbirliği, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu? Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gençlerbirliği, Beşiktaş maç sonucu: Gençlerbirliği Beşiktaş 0 3 Gençlerbirliği Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın Gençlerbirliği, Beşiktaş maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.02.2021 16:00

Gençlerbirliği Beşiktaş Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Erdinç Sezertam(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Kerem Ersoy(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 30. Lucas Andres Mugnı, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 9. Sorin Bogdan Stancu, 11. Srdan Spırıdonovıc, 12. Mustafa Akbaş, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 27. Ömürcan Artan, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz

Yedekler

61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 19. Ajdın Hasıc, 28. Bilal Ceylan, 29. Cenk Tosun, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 25. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 24 16 3 5 49 19 51 30 2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 51 27 3 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 51 21 4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 45 7 5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 42 17 6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 39 10 7 Gaziantep FK 24 10 8 6 37 29 38 8 8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 37 6 9 Antalyaspor 24 7 11 6 24 29 32 -5 10 Yeni Malatyaspor 24 7 9 8 30 31 30 -1 11 Göztepe 24 7 8 9 34 31 29 3 12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 27 1 14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 26 -12 15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 26 -12 16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 25 -11 17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 25 -13 18 Başakşehir FK 24 6 6 12 28 43 24 -15 19 Gençlerbirliği 23 5 5 13 20 44 20 -24 20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 19 -13 21 Denizlispor 24 4 6 14 22 43 18 -21

Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları