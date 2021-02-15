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Gençlerbirliği, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Gençlerbirliği, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gençlerbirliği, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Gençlerbirliği, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Gençlerbirliği ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 25. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş ile 15.02.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Gençlerbirliği, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?

Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gençlerbirliği, Beşiktaş maç sonucu:

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ
Gençlerbirliği Beşiktaş
0 3

Gençlerbirliği Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gençlerbirliği, Beşiktaş maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.02.2021 16:00

Gençlerbirliği Beşiktaş Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Erdinç Sezertam(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Kerem Ersoy(avar)

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 30. Lucas Andres Mugnı, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 9. Sorin Bogdan Stancu, 11. Srdan Spırıdonovıc, 12. Mustafa Akbaş, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 27. Ömürcan Artan, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz

Yedekler

61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 19. Ajdın Hasıc, 28. Bilal Ceylan, 29. Cenk Tosun, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 25. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray24163549195130
2Beşiktaş24163553265127
3Fenerbahçe24163547265121
4Trabzonspor2413653124457
5Alanyaspor24126640234217
6Hatayspor24116739293910
7Gaziantep FK2410863729388
8Fatih Karagümrük2410773731376
9Antalyaspor247116242932-5
10Yeni Malatyaspor24798303130-1
11Göztepe247893431293
12Sivasspor236107262928-3
13Konyaspor2376102928271
14Çaykur Rizespor246810294126-12
15Kasımpaşa247512263826-12
16Kayserispor246711172825-11
17BB Erzurumspor246711233625-13
18Başakşehir FK246612284324-15
19Gençlerbirliği235513204420-24
20MKE Ankaragücü235414263919-13
21Denizlispor244614224318-21

Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları

12.02.2021Çaykur Rizespor0-2BB Erzurumspor
13.02.2021Kayserispor0-0MKE Ankaragücü
13.02.2021Fatih Karagümrük1-2Fenerbahçe
13.02.2021Trabzonspor1-0Gaziantep FK
14.02.2021Hatayspor0-0Alanyaspor
14.02.2021Konyaspor2-0Denizlispor
14.02.2021Galatasaray2-1Kasımpaşa
14.02.2021Göztepe2-1Başakşehir FK
15.02.2021Gençlerbirliği0-3Beşiktaş
15.02.2021Antalyaspor1-1Yeni Malatyaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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