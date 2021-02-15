Gençlerbirliği, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Gençlerbirliği, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Gençlerbirliği, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Gençlerbirliği ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 25. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş ile 15.02.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gençlerbirliği, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?
Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Gençlerbirliği, Beşiktaş maç sonucu:
|Gençlerbirliği
|Beşiktaş
|0
|3
Gençlerbirliği Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın
Gençlerbirliği, Beşiktaş maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.02.2021 16:00
Gençlerbirliği Beşiktaş Maçının Hakemleri
Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Erdinç Sezertam(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Kerem Ersoy(avar)
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 30. Lucas Andres Mugnı, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat
Yedekler
44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 9. Sorin Bogdan Stancu, 11. Srdan Spırıdonovıc, 12. Mustafa Akbaş, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 27. Ömürcan Artan, 88. Murat Yıldırım
Teknik Sorumlu
Mehmet Altıparmak
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz
Yedekler
61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 19. Ajdın Hasıc, 28. Bilal Ceylan, 29. Cenk Tosun, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 25. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|24
|16
|3
|5
|49
|19
|51
|30
|2
|Beşiktaş
|24
|16
|3
|5
|53
|26
|51
|27
|3
|Fenerbahçe
|24
|16
|3
|5
|47
|26
|51
|21
|4
|Trabzonspor
|24
|13
|6
|5
|31
|24
|45
|7
|5
|Alanyaspor
|24
|12
|6
|6
|40
|23
|42
|17
|6
|Hatayspor
|24
|11
|6
|7
|39
|29
|39
|10
|7
|Gaziantep FK
|24
|10
|8
|6
|37
|29
|38
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|24
|10
|7
|7
|37
|31
|37
|6
|9
|Antalyaspor
|24
|7
|11
|6
|24
|29
|32
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|24
|7
|9
|8
|30
|31
|30
|-1
|11
|Göztepe
|24
|7
|8
|9
|34
|31
|29
|3
|12
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|28
|-3
|13
|Konyaspor
|23
|7
|6
|10
|29
|28
|27
|1
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|6
|8
|10
|29
|41
|26
|-12
|15
|Kasımpaşa
|24
|7
|5
|12
|26
|38
|26
|-12
|16
|Kayserispor
|24
|6
|7
|11
|17
|28
|25
|-11
|17
|BB Erzurumspor
|24
|6
|7
|11
|23
|36
|25
|-13
|18
|Başakşehir FK
|24
|6
|6
|12
|28
|43
|24
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|23
|5
|5
|13
|20
|44
|20
|-24
|20
|MKE Ankaragücü
|23
|5
|4
|14
|26
|39
|19
|-13
|21
|Denizlispor
|24
|4
|6
|14
|22
|43
|18
|-21
Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları
|12.02.2021
|Çaykur Rizespor
|0-2
|BB Erzurumspor
|13.02.2021
|Kayserispor
|0-0
|MKE Ankaragücü
|13.02.2021
|Fatih Karagümrük
|1-2
|Fenerbahçe
|13.02.2021
|Trabzonspor
|1-0
|Gaziantep FK
|14.02.2021
|Hatayspor
|0-0
|Alanyaspor
|14.02.2021
|Konyaspor
|2-0
|Denizlispor
|14.02.2021
|Galatasaray
|2-1
|Kasımpaşa
|14.02.2021
|Göztepe
|2-1
|Başakşehir FK
|15.02.2021
|Gençlerbirliği
|0-3
|Beşiktaş
|15.02.2021
|Antalyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor