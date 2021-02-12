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  3. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saati değişti!

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saati değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 25. hafta oynanacak Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının saati 16.00'ya alındı.

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saati değişti!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saati değiştirildi. Ankara'da oynanacak karşılaşma için meteorolojinin maç saatinde, yoğun kar yağışı beklentisi vardı. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran iki kulüp yetkilileri, maç saatinin 19.00'dan 16.00'ya alınmasını talep etti. 

Türkiye Futbol Federasyonu ise bu talebi kabul ederek maç saatini 16.00'a çekti. Karşılaşma, 15 Şubat Pazartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle: 

"14 Şubat Pazar günü oynanacak GalatasarayKasımpaşa karşılaşması ile 15 Şubat Pazartesi oynanacak Gençlerbirliği – Beşiktaş müsabakasının başlama saatleri, meteoroloji verilerine göre beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilgili kulüplerin başvuruları ile yayıncı kuruluşun da olumlu görüşü sonrasında saat 19.00’dan 16.00’ya alındı."

Onur Çelik
Spor Editörü
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