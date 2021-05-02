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Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler İşte detaylar...

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşlaşacak. Peki Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler İşte ayrıntılar...

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

 

Süper Lig'de 36 maç oynayan Galatasaray, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 39. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Gençlerbirliği ise 36 karşılaşmanın 9'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 19'unu kaybetti. Başkent ekibi, hanesinde yazdırdığı 35 puanla haftaya 20. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı, Galatasaray 6-0 kazandı.

2 Mayıs Pazar günü Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Gençlerbirliği - Galatasaray maçını hakem Halis Özkahya yönetecek, VAR'da ise Abdulkadir Bitigen görev alacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Halil, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sefa, Stancu, Lima

GALATASARAY: Muslera, Şener, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Babel, Gedson, E.Akbaba, Kerem, Halil 

SARI - KIRMIZILILARDA 5 EKSİK

Galatasaray'da 5 futbolcu Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için karantinada olan 4 futbolcu maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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