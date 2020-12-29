Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 15. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 28.12.2020 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:
|Gençlerbirliği
|Hes Kablo Kayserispor
|3
|2
Gençlerbirliği Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.12.2020 16:00
Gençlerbirliği Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri
Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Mustafa Kürşad Filiz(avar)
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 27. Ömürcan Artan, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım
Yedekler
44. Übeyd Adıyaman, 7. Domınık Grzegorz Furman, 10. Sefa Yılmaz, 16. Batuhan Uçan, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 22. Kadir Enes Kıra, 55. Abdullah Şahindere, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 66. Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Sorumlu
Mustafa Kaplan
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 14. Emre Demir, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah
Yedekler
16. Doğan Alemdar, 12. Abdulkadir Taşdan, 11. Muğdat Çelik, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 26. İlhan Depe, 29. Ahmet Kağan Malatyalı, 30. Adem Doğan
Teknik Sorumlu
Samet Aybaba
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 15. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|14
|9
|2
|3
|25
|10
|29
|15
|2
|Beşiktaş
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|28
|10
|3
|Alanyaspor
|15
|8
|3
|4
|24
|12
|27
|12
|4
|Gaziantep FK
|14
|7
|6
|1
|27
|16
|27
|11
|5
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|6
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|7
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|8
|Yeni Malatyaspor
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|20
|1
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|-3
|10
|Konyaspor
|14
|5
|4
|5
|18
|14
|19
|4
|11
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|12
|Çaykur Rizespor
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|19
|-2
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|14
|Antalyaspor
|14
|4
|5
|5
|15
|18
|17
|-3
|15
|Sivasspor
|14
|4
|5
|5
|13
|16
|17
|-3
|16
|Başakşehir FK
|14
|4
|4
|6
|21
|24
|16
|-3
|17
|Gençlerbirliği
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|15
|-9
|18
|MKE Ankaragücü
|14
|3
|3
|8
|16
|22
|12
|-6
|19
|Denizlispor
|14
|3
|3
|8
|14
|24
|12
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|15
|3
|3
|9
|15
|28
|12
|-13
|21
|Kayserispor
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|10
|-10
Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları
|26.12.2020
|Trabzonspor
|0-2
|Galatasaray
|26.12.2020
|Göztepe
|1-1
|Fatih Karagümrük
|27.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-3
|BB Erzurumspor
|27.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Alanyaspor
|27.12.2020
|Başakşehir FK
|2-2
|Kasımpaşa
|27.12.2020
|Denizlispor
|1-2
|MKE Ankaragücü
|28.12.2020
|Beşiktaş
|3-0
|Sivasspor
|28.12.2020
|Gençlerbirliği
|3-2
|Kayserispor
|28.12.2020
|Konyaspor
|1-1
|Çaykur Rizespor
|29.12.2020
|Antalyaspor
|Hatayspor