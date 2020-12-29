Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 15. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 28.12.2020 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Gençlerbirliği Hes Kablo Kayserispor 3 2 Gençlerbirliği Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.12.2020 16:00

Gençlerbirliği Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Mustafa Kürşad Filiz(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 27. Ömürcan Artan, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 7. Domınık Grzegorz Furman, 10. Sefa Yılmaz, 16. Batuhan Uçan, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 22. Kadir Enes Kıra, 55. Abdullah Şahindere, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 66. Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 14. Emre Demir, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah

Yedekler

16. Doğan Alemdar, 12. Abdulkadir Taşdan, 11. Muğdat Çelik, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 26. İlhan Depe, 29. Ahmet Kağan Malatyalı, 30. Adem Doğan

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 15. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 29 15 2 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 28 10 3 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 27 12 4 Gaziantep FK 14 7 6 1 27 16 27 11 5 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 6 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 7 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 20 1 9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3 10 Konyaspor 14 5 4 5 18 14 19 4 11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 19 -2 13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 14 Antalyaspor 14 4 5 5 15 18 17 -3 15 Sivasspor 14 4 5 5 13 16 17 -3 16 Başakşehir FK 14 4 4 6 21 24 16 -3 17 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 15 -9 18 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 12 -6 19 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 12 -10 20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 12 -13 21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 10 -10

Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları