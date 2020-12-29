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Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 15. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 28.12.2020 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

GENÇLERBİRLİĞİ HES KABLO KAYSERİSPOR
Gençlerbirliği Hes Kablo Kayserispor
3 2

Gençlerbirliği Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.12.2020 16:00

Gençlerbirliği Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Mustafa Kürşad Filiz(avar)

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 27. Ömürcan Artan, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 7. Domınık Grzegorz Furman, 10. Sefa Yılmaz, 16. Batuhan Uçan, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 22. Kadir Enes Kıra, 55. Abdullah Şahindere, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 66. Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 14. Emre Demir, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah

Yedekler

16. Doğan Alemdar, 12. Abdulkadir Taşdan, 11. Muğdat Çelik, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 26. İlhan Depe, 29. Ahmet Kağan Malatyalı, 30. Adem Doğan

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 15. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray1492325102915
2Beşiktaş1491429192810
3Alanyaspor1583424122712
4Gaziantep FK1476127162711
5Fenerbahçe148242720267
6Fatih Karagümrük145632317216
7Hatayspor13634141621-2
8Yeni Malatyaspor145541817201
9Trabzonspor15555161920-3
10Konyaspor145451814194
11Göztepe154742118193
12Çaykur Rizespor14545202219-2
13Kasımpaşa15546182319-5
14Antalyaspor14455151817-3
15Sivasspor14455131617-3
16Başakşehir FK14446212416-3
17Gençlerbirliği14437142315-9
18MKE Ankaragücü14338162212-6
19Denizlispor14338142412-10
20BB Erzurumspor15339152812-13
21Kayserispor1424891910-10

Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları

26.12.2020Trabzonspor0-2Galatasaray
26.12.2020Göztepe1-1Fatih Karagümrük
27.12.2020Yeni Malatyaspor1-3BB Erzurumspor
27.12.2020Gaziantep FK3-1Alanyaspor
27.12.2020Başakşehir FK2-2Kasımpaşa
27.12.2020Denizlispor1-2MKE Ankaragücü
28.12.2020Beşiktaş3-0Sivasspor
28.12.2020Gençlerbirliği3-2Kayserispor
28.12.2020Konyaspor1-1Çaykur Rizespor
29.12.2020Antalyaspor Hatayspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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