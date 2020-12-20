Pendik'te zabıta ve vatandaşlar arasında tuvalet krizi!Bursa'da hayvan vahşeti! Sokak köpeğini başından vurdu: Sebebi ise çileden çıkarttıBereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGençlerbirliği, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuDövüş Kulübü için dişlerini kırdırdı, çektiği film yüzünden Çin'e girmesi yasaklandı! İşte Brad Pitt'in ilk kez duyacağınız bilinmeyenleri...AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık koronavirüse yakalandı!Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Pele, Lionel Messi'yi tebrik ettiEser Yenenler 'bol bol üreyin' demişti! İbrahim Büyükak arkadaşını dinledi...Bucaspor 1928 3 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuABD'de tıp merkezinde aşı skandalı: ''Şırınga pistonu aşağı itilmiş''
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 9. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Mke Ankaragücü ile 20.12.2020 13:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü maç sonucu:

GENÇLERBİRLİĞİ MKE ANKARAGÜCÜ
Gençlerbirliği Mke Ankaragücü
1 1

Gençlerbirliği Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.12.2020 13:30

Gençlerbirliği Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Özgüç Türkalp(avar)

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 27. Ömürcan Artan, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 7. Domınık Grzegorz Furman, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 16. Batuhan Uçan, 22. Kadir Enes Kıra, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 28. Baran Başyiğit, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 66. Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 50. Zvonımır Sarlıja, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 4. Erdi Dikmen, 89. Atila Turan, 11. Saba Lobjanıdze, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 77. Emre Güral, 17. Ender Aygören, 88. Endrı Çekıçı

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 66. Mert Topuz, 19. Cebrail Karayel, 35. Danıel Lukasık, 10. Orkan Çınar, 28. Joseph Paıntsıl, 18. Şahverdi Çetin, 26. Mücahit Can Akçay, 22. Torgeır Borven, 7. Luka Adzıc

Süper Lig 9. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor128222272615
2Galatasaray127232092311
3Fenerbahçe137242319234
4Gaziantep FK125612015215
5Hatayspor12633141521-1
6Fatih Karagümrük135532216206
7Yeni Malatyaspor125431613193
8Beşiktaş116142119192
9Göztepe134631914185
10Kasımpaşa13535161718-1
11Trabzonspor13454151717-2
12Konyaspor114341511154
13Başakşehir FK124351818150
14Çaykur Rizespor12435172015-3
15Antalyaspor12354121614-4
16Gençlerbirliği12336101812-8
17Sivasspor1125491211-3
18Kayserispor1124561210-6
19MKE Ankaragücü1223714209-6
20BB Erzurumspor1223711219-10
21Denizlispor1113710216-11

Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları

21.11.2020Fatih Karagümrük1-1Sivasspor
21.11.2020Denizlispor0-1Gaziantep FK
21.11.2020Gençlerbirliği1-5Fenerbahçe
21.11.2020Beşiktaş3-2Başakşehir FK
22.11.2020Hatayspor2-2Çaykur Rizespor
22.11.2020Antalyaspor0-2Alanyaspor
22.11.2020Trabzonspor1-0BB Erzurumspor
22.11.2020Konyaspor2-1Kasımpaşa
22.11.2020Göztepe3-1MKE Ankaragücü
23.11.2020Galatasaray1-1Kayserispor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT