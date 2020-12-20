Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 9. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Mke Ankaragücü ile 20.12.2020 13:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü maç sonucu: Gençlerbirliği Mke Ankaragücü 1 1 Gençlerbirliği Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.12.2020 13:30

Gençlerbirliği Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Özgüç Türkalp(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 27. Ömürcan Artan, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 7. Domınık Grzegorz Furman, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 16. Batuhan Uçan, 22. Kadir Enes Kıra, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 28. Baran Başyiğit, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 66. Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 50. Zvonımır Sarlıja, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 4. Erdi Dikmen, 89. Atila Turan, 11. Saba Lobjanıdze, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 77. Emre Güral, 17. Ender Aygören, 88. Endrı Çekıçı

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 66. Mert Topuz, 19. Cebrail Karayel, 35. Danıel Lukasık, 10. Orkan Çınar, 28. Joseph Paıntsıl, 18. Şahverdi Çetin, 26. Mücahit Can Akçay, 22. Torgeır Borven, 7. Luka Adzıc

Süper Lig 9. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 12 8 2 2 22 7 26 15 2 Galatasaray 12 7 2 3 20 9 23 11 3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 23 4 4 Gaziantep FK 12 5 6 1 20 15 21 5 5 Hatayspor 12 6 3 3 14 15 21 -1 6 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 7 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 19 3 8 Beşiktaş 11 6 1 4 21 19 19 2 9 Göztepe 13 4 6 3 19 14 18 5 10 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 18 -1 11 Trabzonspor 13 4 5 4 15 17 17 -2 12 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 15 4 13 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 14 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 14 -4 16 Gençlerbirliği 12 3 3 6 10 18 12 -8 17 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 11 -3 18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 10 -6 19 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 9 -6 20 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 9 -10 21 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 6 -11

Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları