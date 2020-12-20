Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 9. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Mke Ankaragücü ile 20.12.2020 13:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
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Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü maç sonucu:
|Gençlerbirliği
|Mke Ankaragücü
|1
|1
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Gençlerbirliği, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.12.2020 13:30
Gençlerbirliği Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri
Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Özgüç Türkalp(avar)
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 27. Ömürcan Artan, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım
Yedekler
44. Übeyd Adıyaman, 7. Domınık Grzegorz Furman, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 16. Batuhan Uçan, 22. Kadir Enes Kıra, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 28. Baran Başyiğit, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 66. Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Sorumlu
Mustafa Kaplan
Mke Ankaragücü İlk 11
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 50. Zvonımır Sarlıja, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 4. Erdi Dikmen, 89. Atila Turan, 11. Saba Lobjanıdze, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 77. Emre Güral, 17. Ender Aygören, 88. Endrı Çekıçı
Yedekler
1. Korcan Çelikay, 66. Mert Topuz, 19. Cebrail Karayel, 35. Danıel Lukasık, 10. Orkan Çınar, 28. Joseph Paıntsıl, 18. Şahverdi Çetin, 26. Mücahit Can Akçay, 22. Torgeır Borven, 7. Luka Adzıc
Süper Lig 9. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|26
|15
|2
|Galatasaray
|12
|7
|2
|3
|20
|9
|23
|11
|3
|Fenerbahçe
|13
|7
|2
|4
|23
|19
|23
|4
|4
|Gaziantep FK
|12
|5
|6
|1
|20
|15
|21
|5
|5
|Hatayspor
|12
|6
|3
|3
|14
|15
|21
|-1
|6
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|7
|Yeni Malatyaspor
|12
|5
|4
|3
|16
|13
|19
|3
|8
|Beşiktaş
|11
|6
|1
|4
|21
|19
|19
|2
|9
|Göztepe
|13
|4
|6
|3
|19
|14
|18
|5
|10
|Kasımpaşa
|13
|5
|3
|5
|16
|17
|18
|-1
|11
|Trabzonspor
|13
|4
|5
|4
|15
|17
|17
|-2
|12
|Konyaspor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|13
|Başakşehir FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|15
|0
|14
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|15
|Antalyaspor
|12
|3
|5
|4
|12
|16
|14
|-4
|16
|Gençlerbirliği
|12
|3
|3
|6
|10
|18
|12
|-8
|17
|Sivasspor
|11
|2
|5
|4
|9
|12
|11
|-3
|18
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|10
|-6
|19
|MKE Ankaragücü
|12
|2
|3
|7
|14
|20
|9
|-6
|20
|BB Erzurumspor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|9
|-10
|21
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|6
|-11
Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları
|21.11.2020
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Sivasspor
|21.11.2020
|Denizlispor
|0-1
|Gaziantep FK
|21.11.2020
|Gençlerbirliği
|1-5
|Fenerbahçe
|21.11.2020
|Beşiktaş
|3-2
|Başakşehir FK
|22.11.2020
|Hatayspor
|2-2
|Çaykur Rizespor
|22.11.2020
|Antalyaspor
|0-2
|Alanyaspor
|22.11.2020
|Trabzonspor
|1-0
|BB Erzurumspor
|22.11.2020
|Konyaspor
|2-1
|Kasımpaşa
|22.11.2020
|Göztepe
|3-1
|MKE Ankaragücü
|23.11.2020
|Galatasaray
|1-1
|Kayserispor